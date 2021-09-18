https://ria.ru/20210918/tinkov-1750650921.html

Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании претензий по налогам

Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании претензий по налогам - РИА Новости, 18.09.2021

Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании претензий по налогам

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с американским Минюстом об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий, пишет РБК... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:25

2021-09-18T10:25

2021-09-18T14:46

олег тиньков

сша

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с американским Минюстом об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий, пишет РБК со ссылкой на материалы, переданные в суд Калифорнии.Стороны достигли соглашения, но его условия станут известны после заседания, которое пройдет в онлайн-формате. Согласно документам, отсрочка заключения мирового соглашения могла бы "нанести ущерб правосудию Соединенных Штатов".В начале 2020 года власти обвинили Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозило до шести лет тюрьмы.Согласно документам, бизнесмен, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го он опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года Минюст оценивал рыночную стоимость всех акций в распоряжении россиянина в сумму более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.Однако в соответствии с законодательством Соединенных Штатов вся собственность отказавшегося от гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривают как проданную по справедливой рыночной цене за день до выхода, а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год.Из первого пункта обвинения следовало, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году: в ней доход был указан в размере 205 тысяч долларов, хотя на самом деле он был выше. Второй пункт касался финансовой информации, которую банкир предоставил в заявлении о выходе из гражданства. Тиньков сообщал, что на момент отказа от американского паспорта его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.Впоследствии Налоговая служба США инициировала против него судебные слушания в Лондоне. Предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. Британский суд обязал его сдать российский и кипрский паспорта.Тогда же Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

https://ria.ru/20210317/sovet-1601619387.html

https://ria.ru/20210918/dengi-1750630726.html

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олег тиньков, сша, россия