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Тиньков рассказал о реабилитации после трансплантации костного мозга
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что хорошо проходит период после трансплантации костного мозга, сделал четвертую... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:56
олег тиньков
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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олег тиньков, в мире

Тиньков рассказал о реабилитации после трансплантации костного мозга

16:56 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Олег Тиньков . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что хорошо проходит период после трансплантации костного мозга, сделал четвертую химиотерапию.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В июле он рассказал. что у него всё хорошо после трансплантации костного мозга.
"Я всё-таки потерял волосы, после четвертой химии, третью пережили они, но это было всё. ... Я очень хорошо прохожу пока пост-трансплантационный период", - написал он в своем Instagram.
Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об его экстрадиции в США запланировано на 31 июля.
"Тинькофф" - финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая услуги частным лицам и бизнесу. Основным активом группы является "Тинькофф банк", который, по данным рейтинга РИА Новости, занимал на 1 мая 19-е место в российской банковской системе с активами в размере 681,3 миллиарда рублей.
Олег Тиньков
30 июня, 15:49Распространение нового коронавируса
Тиньков переболел коронавирусом
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Олег ТиньковВ мире
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