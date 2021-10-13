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Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу
Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу - РИА Новости, 13.10.2021
Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу
Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в США, следует из документов в судебной базе. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:17
2021-10-13T18:31
в мире
сша
олег тиньков
претензии сша к олегу тинькову
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в США, следует из документов в судебной базе."Получены средства в размере 448,96 миллиона долларов", — говорится в бумагах.Россиянин должен был их выплатить в рамках сделки до заседания суда, где ему вынесут приговор. Прокуратура обещала не требовать для Тинькова тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне.Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор на год. Также сообщалось, что для него могут попросить дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html
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в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову
18:17 13.10.2021 (обновлено: 18:31 13.10.2021)
 
Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу

Тиньков заплатил 448,96 миллиона долларов для урегулирования налоговых претензий в США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в США, следует из документов в судебной базе.
"Получены средства в размере 448,96 миллиона долларов", — говорится в бумагах.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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Россиянин должен был их выплатить в рамках сделки до заседания суда, где ему вынесут приговор. Прокуратура обещала не требовать для Тинькова тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне.
Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор на год. Также сообщалось, что для него могут попросить дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.
Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.
Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.
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