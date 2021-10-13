https://ria.ru/20211013/tinkov-1754434502.html

Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу

Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу - РИА Новости, 13.10.2021

Тиньков заплатил почти 450 миллионов долларов по налоговому делу

Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в США, следует из документов в судебной базе. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:17

2021-10-13T18:17

2021-10-13T18:31

в мире

сша

олег тиньков

претензии сша к олегу тинькову

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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в США, следует из документов в судебной базе."Получены средства в размере 448,96 миллиона долларов", — говорится в бумагах.Россиянин должен был их выплатить в рамках сделки до заседания суда, где ему вынесут приговор. Прокуратура обещала не требовать для Тинькова тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне.Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор на год. Также сообщалось, что для него могут попросить дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html

https://ria.ru/20210420/tinkov-1729071692.html

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в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову