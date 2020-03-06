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https://ria.ru/20200306/1568223132.html
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
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РИА Новости

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

01:31 06.03.2020 (обновлено: 09:27 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
Обвинительное заключение состоит из двух пунктов, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. Также его могут поместить под наблюдение, обязать возместить убытки и выплатить штрафы.
В документе говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.
В соответствии с законодательством США вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется "конструктивная продажа"), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе.
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Из первого пункта обвинения следует, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где доход за год был указан в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он был выше.

"В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства", — говорится в заключении.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.
"Тиньков знал, <...> что его состояние на дату экспатриации было больше 300 тысяч долларов и что он должен был подать список собственности и сообщить информацию, относящуюся к этой собственности, в заявлении о выходе из гражданства", — сказано в документе.
На прошлой неделе стало известно, что налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. В понедельник предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. В компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.
В четверг РБК сообщило, что британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.
TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России, в его состав входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".
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Обсудить 62
РоссияОлег ТиньковСШАЭкономика
Популярные комментарии
Хорошая новость!!! Этот гражданин попутал,это ему не Россия матушка!!! Очень рад новости,кровушки народной он много выпил!!!👍👍👍👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂
6 марта, 02:23
ddima.krasnoperov.1978
133900111
Эти бизнес-космополиты понакупят разных паспортов и носится с ними по свету, как некая субстанция в проруби, которая не тонет. Но их перемещения длятся ровно до тех пор, пока какой-нибудь рейдер не посчитает, что таким свинным "личиком" не стоило соваться в калашный ряд, который они контролируют и тогда от этого бизнес-космополита остаются только рожки да ножки. :)))
6 марта, 02:21
Нефертити Васильевна Фишман
72110003
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