https://ria.ru/20211021/shoubiz-1755157087.html

Не только Тарзан: какие знаменитости изменяли своим женам

Не только Тарзан: какие знаменитости изменяли своим женам - РИА Новости, 21.10.2021

Не только Тарзан: какие знаменитости изменяли своим женам

Любовница Тарзана (Сергей Глушко) уверяла, что ждет от него ребенка. Влад Соколовский развлекался на стороне, когда его жена была беременна. Какие знаменитости... РИА Новости, 21.10.2021

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шоубиз

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Любовница Тарзана (Сергей Глушко) уверяла, что ждет от него ребенка. Влад Соколовский развлекался на стороне, когда его жена была беременна. Какие знаменитости изменяли своим супругам — в материале РИА Новости.Тарзан"...произошел инцидент, я изменил своей жене (Наташе Королевой, — Прим. Ред.)", — сделал пост Тарзан и вскоре удалил его. Подробности случившегося страна узнала из эфира телешоу. Анастасия Шульженко, любовница стриптизера, поделилась интимными кадрами с журналистами. Видео показали в эфире передачи "На самом деле" на Первом канале. Шульженко также уверяла, что носит под сердцем ребенка от Тарзана, и сделала тест на беременность в эфире ток-шоу. А потом упала в обморок, когда озвучили его результат. Он оказался отрицательным. "История с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. (...) Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги", — утверждает Наташа Королева.ДжиганСлухи об изменах Джигана то и дело появлялись в Сети. Оксана Самойлова верила супругу, а не "доброжелателям". Но 31 марта 2020 года терпение жены рэпера лопнуло. Она заявила в личном Instagram-аккаунте, что подает на развод. Причины две, и одна из них походы Джигана на сторону. "Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. (...) Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял", — жаловалась Самойлова.Правда, бракоразводный процесс был прекращен, и модель так и осталась законной супругой Джигана. О том, что измены все-таки были, случайно проговорился сам рэпер. В одном из прямых эфиров в социальной сети он заявил: "Я с девочками завязал", — цитирует его Cosmopolitan. Пресса решила, что пусть и косвенно, но музыкант признался, что не был всегда верен Оксане. Влад Соколовский"Изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна", — делилась с подписчиками переживаниями Рита Дакота в августе 2018 года. Влад Соколовский сходил налево не один раз. "Это были десятки "девушек", — уверяет выпускница "Фабрики звезд". "Гулял" артист и с "приятельницами" жены. Об изменах певца знали общие друзья пары и даже отец Влада. И все они покрывали его поступки. Пост Риты нанес ощутимый удар по репутации певца. Со временем бывшим удалось наладить общение — ради общей дочери. 23 октября девочке исполнится четыре года.Гарик Харламов"Никто меня никуда не уводил!" — "СтарХит" цитирует Гарика Харламова. В своем посте от 5 февраля 2013 года шоумен настаивал на том, что уже пять месяцев как находится "в состоянии развода". Ложью эти слова назвала Юлия Лещенко, первая супруга комика. Об отношениях мужа с блондинкой из "Интернов" она узнала из прессы. Далее последовал развод, и его "причина – Кристина Асмус", настаивала Лещенко. В итоге Асмус и Харламов поженились, и у них родилась дочь. Но брак телезвезд оказался невечным. В прошлом году пара развелась. Подписчики еще ищут в постах актрисы намеки на то, что же послужило причиной расставания "Бульдога" и красотки. Но Гарик и Кристина уже встречаются с другими: звезда "Текста" познакомила близких с новым возлюбленным, а юморист недавно вышел в свет с Катериной Ковальчук. Валерий Меладзе"Он сам признался. Это в порыве было. (...) Как я поняла потом, что все знали, кроме меня", — рассказала в программе "Звезды сошлись" первая жена Валерия Меладзе Ирина об измене экс-супруга. Поначалу она надеялась, что муж останется с ней и их дочерями. "Для меня это было дико. Я не готова была", — уверяет Ирина. Но со временем она изменила отношение к ситуации и сейчас уже простила бывшего. Официально Валерий и Ирина развелись в 2014. Инициатором развода стал певец. "Брачные отношения между Меладзе фактически прекращены с 2012 года, возможности примириться супруги не имеют", — говорилось в заявлении звезды российской эстрады. Исполнитель хита "Самба белого мотылька" ушел к Альбине Джанабаевой, которая еще в 2004 году родила от него сына.Леонид Агутин"Я был невменяемо пьян и не знаю, кто это заснял. На каких-то несколько минут крыша моя съехала", — так Леонид Агутин вспоминал в эфире передачи "Личные Связи" о скандале десятилетней давности. В 2011 году на фестивале в Юрмале его засняли целующимся с незнакомкой. "Дня три мы с супругой были в состоянии развода", — уверял певец. Но ему повезло. Варум от него не ушла. Более того, спустя много лет в личном микроблоге она привела своеобразный свод правил семейной жизни. Судя по ним, к изменам исполнительница относится довольно снисходительно.

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https://ria.ru/20201029/razvod-1582068499.html

https://ria.ru/20210706/dzhanabaeva-1740066742.html

https://ria.ru/20210417/agutin-1728673563.html

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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