Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/shulzhenko-1577374344.html
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:45
2020-09-17T17:16
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:49:2048:1201_1400x0_80_0_0_f41f593ca821c7b22364878cb4eba480.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan" target="_blank">Тарзаном (Сергеем Глушко)</a>, раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире программы “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Iq6_GuP0aI" target="_blank">На самом деле</a>” на Первом канале. По словам девушки, их связь началась после знакомства на одном из концертов Глушко и длилась более полутора лет. “Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом”, — рассказала Шульженко в эфире телешоу. Актриса также обнародовала интимное видео, на котором она запечатлена в ванной вместе с Тарзаном. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память. Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене. В нем артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Позже запись была удалена. Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей. "Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила актриса.
https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_37afdeee9f2b9fc4ae7e0ba3916a70a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес

Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

11:45 17.09.2020 (обновлено: 17:16 17.09.2020)
142825
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире программы “На самом деле” на Первом канале.
По словам девушки, их связь началась после знакомства на одном из концертов Глушко и длилась более полутора лет.
“Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом”, — рассказала Шульженко в эфире телешоу.
Актриса также обнародовала интимное видео, на котором она запечатлена в ванной вместе с Тарзаном. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.
Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене. В нем артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Позже запись была удалена.
Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей. "Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила актриса.
Актер Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 01:38
"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
2768171519183
Обсудить 6
Сергей Глушко (Тарзан)Шоу-бизнес
Рекомендуем
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Ольга Серябкина
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Ученики во время урока
Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение
Школьный аттестат
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Женщина на удаленной работе у себя дома
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Алексей Навальный
В СПЧ оценили идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния