https://ria.ru/20200917/shulzhenko-1577374344.html

Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:45

2020-09-17T11:45

2020-09-17T17:16

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan" target="_blank">Тарзаном (Сергеем Глушко)</a>, раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире программы “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Iq6_GuP0aI" target="_blank">На самом деле</a>” на Первом канале. По словам девушки, их связь началась после знакомства на одном из концертов Глушко и длилась более полутора лет. “Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом”, — рассказала Шульженко в эфире телешоу. Актриса также обнародовала интимное видео, на котором она запечатлена в ванной вместе с Тарзаном. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память. Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене. В нем артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Позже запись была удалена. Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей. "Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила актриса.

https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес