https://ria.ru/20210827/koroleva-1747475849.html

"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана

"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана - РИА Новости, 27.08.2021

"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана

Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:07

2021-08-27T12:07

2021-08-27T12:07

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

знаменитости

отношения

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана.Королева отмечает, что понимала специфику профессии Тарзана, когда выходила за него замуж. Каждое выступление Сергея Глушко на сцене — это контактные номера, во время которых девушки часто сами снимают с себя вещи. Но большинство слухов об изменах — это повод нажиться денег на имени их семьи, считает артистка."История с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. Ну что поделать? Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги", — заключила певица.В прошлом году актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были отношения с Тарзаном, а также она беременна от него. Шоумен тогда публично признался в измене.

https://ria.ru/20210621/koroleva-1737911239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай), знаменитости, отношения, сергей глушко (тарзан)