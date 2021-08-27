"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана.
"У меня нормальное понимание жизни и мужчин в том числе. Я прекрасно понимаю, что они охотники, и периодически выходят на охоту. Это заложено в их природе. У меня другой подход к изменам. Для меня измена — это когда человек предает тебя в душе", — отметила звезда.
Королева отмечает, что понимала специфику профессии Тарзана, когда выходила за него замуж. Каждое выступление Сергея Глушко на сцене — это контактные номера, во время которых девушки часто сами снимают с себя вещи. Но большинство слухов об изменах — это повод нажиться денег на имени их семьи, считает артистка.
"История с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. Ну что поделать? Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги", — заключила певица.
В прошлом году актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были отношения с Тарзаном, а также она беременна от него. Шоумен тогда публично признался в измене.