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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210827/koroleva-1747475849.html
"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана
"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана - РИА Новости, 27.08.2021
"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана
Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:07
2021-08-27T12:07
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
знаменитости
отношения
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана.Королева отмечает, что понимала специфику профессии Тарзана, когда выходила за него замуж. Каждое выступление Сергея Глушко на сцене — это контактные номера, во время которых девушки часто сами снимают с себя вещи. Но большинство слухов об изменах — это повод нажиться денег на имени их семьи, считает артистка."История с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. Ну что поделать? Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги", — заключила певица.В прошлом году актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были отношения с Тарзаном, а также она беременна от него. Шоумен тогда публично признался в измене.
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наташа королева (наталия порывай), знаменитости, отношения, сергей глушко (тарзан)
12:07 27.08.2021
 

"Они охотники": Королева рассказала об измене Тарзана

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к изменам. В частности, она вспомнила случай с неверностью своего мужа Тарзана.

"У меня нормальное понимание жизни и мужчин в том числе. Я прекрасно понимаю, что они охотники, и периодически выходят на охоту. Это заложено в их природе. У меня другой подход к изменам. Для меня измена — это когда человек предает тебя в душе", — отметила звезда.

Королева отмечает, что понимала специфику профессии Тарзана, когда выходила за него замуж. Каждое выступление Сергея Глушко на сцене — это контактные номера, во время которых девушки часто сами снимают с себя вещи. Но большинство слухов об изменах — это повод нажиться денег на имени их семьи, считает артистка.
"История с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. Ну что поделать? Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги", — заключила певица.
В прошлом году актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были отношения с Тарзаном, а также она беременна от него. Шоумен тогда публично признался в измене.
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