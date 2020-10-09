Любовница Тарзана обвинила его в избиении и подала в суд
15:29 09.10.2020 (обновлено: 22:09 09.10.2020)
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/InstagramАктриса Анастасия Шульженко
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/Instagram
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин заявил о намерении своей клиентки подать гражданский иск к стриптизеру Сергею Глушко, также известному как Тарзан.
"Гражданский иск. Конечно, возможно, не один. Мы работаем над этим. Мы не Пашаевы, не Добровинские, у нас вопрос не в деньгах", — сказал он в комментарии для телеканала РЕН ТВ.
Как уточнил юрист, Шульженко не собирается на этом заработать, ее цель — привлечь Тарзана к ответственности, ведь женщина получила черепно-мозговую травму во время одной из встреч с шоуменом.
"Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — рассказал Лялин.
По его словам, заявление уже подано и его взяли в работу.
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Ранее СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
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