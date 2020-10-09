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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/izbil-1579045286.html
Любовница Тарзана обвинила его в избиении и подала в суд
Адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин заявил о намерении своей клиентки подать гражданский иск к стриптизеру Сергею Глушко, также известному как Тарзан. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:29
2020-10-09T22:09
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин заявил о намерении своей клиентки подать гражданский иск к стриптизеру <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Глушко</a>, также известному как Тарзан."Гражданский иск. Конечно, возможно, не один. Мы работаем над этим. Мы не Пашаевы, не Добровинские, у нас вопрос не в деньгах", — сказал он в комментарии для телеканала <a href="https://ren.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Как уточнил юрист, Шульженко не собирается на этом заработать, ее цель — привлечь Тарзана к ответственности, ведь женщина получила черепно-мозговую травму во время одной из встреч с шоуменом. "Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — рассказал Лялин.По его словам, заявление уже подано и его взяли в работу. Ранее СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры <a href="https://ria.ru/20200913/koroleva-1577175038.html" target="_blank">пропали ювелирные украшения</a> на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала <a href="https://ria.ru/20200917/shulzhenko-1577374344.html" target="_blank">актриса</a> Анастасия Шульженко, а также заявила, что <a href="https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html" target="_blank">беременна от него</a>.Через некоторое время шоумен <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/tarzan-1577306640.html" target="_blank">записал видео</a>, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан <a href="https://ria.ru/20200916/tarzan-1577320691.html" target="_blank">удалил ролик</a>.
https://ria.ru/20200923/piar-1577669693.html
https://ria.ru/20200923/koroleva-1577631796.html
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сергей глушко (тарзан), происшествия

Любовница Тарзана обвинила его в избиении и подала в суд

15:29 09.10.2020 (обновлено: 22:09 09.10.2020)
 
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/InstagramАктриса Анастасия Шульженко
Актриса Анастасия Шульженко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/Instagram
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин заявил о намерении своей клиентки подать гражданский иск к стриптизеру Сергею Глушко, также известному как Тарзан.
"Гражданский иск. Конечно, возможно, не один. Мы работаем над этим. Мы не Пашаевы, не Добровинские, у нас вопрос не в деньгах", — сказал он в комментарии для телеканала РЕН ТВ.
Как уточнил юрист, Шульженко не собирается на этом заработать, ее цель — привлечь Тарзана к ответственности, ведь женщина получила черепно-мозговую травму во время одной из встреч с шоуменом.
"Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — рассказал Лялин.
По его словам, заявление уже подано и его взяли в работу.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Ранее СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан удалил ролик.
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ШоубизСергей Глушко (Тарзан)Происшествия
 
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