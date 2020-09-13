https://ria.ru/20200913/koroleva-1577175038.html

"Обокравшая" Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана

Девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (Сергея Глушко). Об этом сообщает Mash. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:41

2020-09-13T17:41

2020-09-13T19:58

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости.</strong> Девушка, которую <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>). Об этом сообщает <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mash</a>.Ранее <a href="https://ren.tv/news/kriminal/746616-posle-vizita-podrug-k-tarzanu-u-korolevoi-propali-ukrasheniia" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> стало известно, что, пока артистка была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. По данным телеканала, в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек. Королева написала заявление в полицию на одну из них.Сама девушка утверждает, что певица сделала это из-за ревности, и отрицает, что брала драгоценности. Она призналась, что беременна от Тарзана.Девушка уже обратилась за помощью к адвокату.

https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)