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https://ria.ru/20200913/koroleva-1577175038.html
"Обокравшая" Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана
Девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (Сергея Глушко). Об этом сообщает Mash. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:41
2020-09-13T19:58
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости.</strong> Девушка, которую <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>). Об этом сообщает <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mash</a>.Ранее <a href="https://ren.tv/news/kriminal/746616-posle-vizita-podrug-k-tarzanu-u-korolevoi-propali-ukrasheniia" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> стало известно, что, пока артистка была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. По данным телеканала, в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек. Королева написала заявление в полицию на одну из них.Сама девушка утверждает, что певица сделала это из-за ревности, и отрицает, что брала драгоценности. Она призналась, что беременна от Тарзана.Девушка уже обратилась за помощью к адвокату.
https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

"Обокравшая" Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана

17:41 13.09.2020 (обновлено: 19:58 13.09.2020)
28904
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. Девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (Сергея Глушко). Об этом сообщает Mash.
Ранее РЕН ТВ стало известно, что, пока артистка была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. По данным телеканала, в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек. Королева написала заявление в полицию на одну из них.
Сама девушка утверждает, что певица сделала это из-за ревности, и отрицает, что брала драгоценности. Она призналась, что беременна от Тарзана.
Девушка уже обратилась за помощью к адвокату.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 13:51
Новый имидж Наташи Королевой: губы певицы удивили поклонников
1810396418
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Сергей Глушко (Тарзан)Шоу-бизнесНаташа Королева (Наталия Порывай)
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