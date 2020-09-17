https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html
"Любовница" Тарзана сделала тест на беременность в эфире шоу
Любовница" бодибилдера и шоумена Тарзана (Сергей Глушко) Анастасия Шульженко, которую певица Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей, в эфире Первого... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:46
2020-09-17T11:46
2020-09-17T11:46
шоу-бизнес
сергей глушко (тарзан)
наташа королева (наталия порывай)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. "</strong>Любовница" бодибилдера и шоумена Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>) Анастасия Шульженко, которую певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей, в эфире <a href="https://www.youtube.com/channel/UCX9-cJy8dZWDI8hCnmahuLA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> сделала тест на беременность.Она пояснила, что познакомилась с шоуменом на одном из его выступлений. После полутора лет отношений она отказалась быть его любовницей. В последний раз она встретилась с Тарзаном 19 августа, после чего она узнала о беременности.Тест на беременность, сделанной Шульженко во время записи телешоу, оказался отрицательным. После этого известия девушка упала в обморок.Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.В результате артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее Шульженко рассказала, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, и заявила, что беременна от него.Позднее шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Через некоторое время Тарзан удалил ролик.
https://ria.ru/20200914/izmena-1577204942.html
https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, сергей глушко (тарзан), наташа королева (наталия порывай), общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. "
Любовница" бодибилдера и шоумена Тарзана (Сергей Глушко
) Анастасия Шульженко, которую певица Наташа Королева
обвинила в краже драгоценностей, в эфире Первого канала
сделала тест на беременность.
Она пояснила, что познакомилась с шоуменом на одном из его выступлений. После полутора лет отношений она отказалась быть его любовницей. В последний раз она встретилась с Тарзаном 19 августа, после чего она узнала о беременности.
Тест на беременность, сделанной Шульженко во время записи телешоу, оказался отрицательным. После этого известия девушка упала в обморок.
"Просто получается, что я сознательно или бессознательно, я не знаю как так, оболгала человека. У меня сейчас отрицательный тест. Но я же делала тесты", — рассказала она.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
В результате артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее Шульженко рассказала, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, и заявила, что беременна от него.
Позднее шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Через некоторое время Тарзан удалил ролик.