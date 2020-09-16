Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/tarzan-1577320691.html
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил Наташе Королевой. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:31
2020-09-16T14:31
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:49:2048:1201_1400x0_80_0_0_f41f593ca821c7b22364878cb4eba480.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Певец и бодибилдер <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>. Соответствующая видеозапись, которая была опубликована 15 сентября, больше недоступна. В ней артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. "Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Михаилом Ефремовым</a>, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — заявил Глушко. Он также добавил, что спутницы ограбили его квартиру, назвав мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже денег и драгоценностей. Позже ролик с признанием был удален. Сама Шульженко говорила, что <a href="https://ria.ru/20200916/tarzan-1577293235.html" target="_blank">опасается за свою жизнь</a> и отрицала ограбление звездной квартиры.
https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_37afdeee9f2b9fc4ae7e0ba3916a70a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой

14:31 16.09.2020
5814
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил Наташе Королевой.
Соответствующая видеозапись, которая была опубликована 15 сентября, больше недоступна. В ней артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками.
"Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — заявил Глушко.
Он также добавил, что спутницы ограбили его квартиру, назвав мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже денег и драгоценностей. Позже ролик с признанием был удален.
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:57
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Сама Шульженко говорила, что опасается за свою жизнь и отрицала ограбление звездной квартиры.
140040
Обсудить 3
Сергей Глушко (Тарзан)Шоу-бизнесНаташа Королева (Наталия Порывай)
Рекомендуем
Певица Наташа Королева на концерте Песня года
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева
"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов
Андерс Брейвик
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
Актер Сергей Глушко
Тарзан обратился к журналистам после скандала с вечеринкой
Кадры розыскных мероприятий по факту убийства детей в Ярославской области
Назван подозреваемый в убийстве двух малолетних сестер под Ярославлем
Ну мы же договаривались: Володин пожурил Терешкову за выход на работу
Володин раскритиковал Терешкову за отказ перейти на удаленку
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Молодожены во дворце бракосочетания
Московские загсы рассказали о самых необычных именах детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния