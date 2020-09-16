https://ria.ru/20200916/tarzan-1577320691.html

Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил Наташе Королевой. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:49:2048:1201_1400x0_80_0_0_f41f593ca821c7b22364878cb4eba480.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Певец и бодибилдер <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>. Соответствующая видеозапись, которая была опубликована 15 сентября, больше недоступна. В ней артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. "Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Михаилом Ефремовым</a>, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — заявил Глушко. Он также добавил, что спутницы ограбили его квартиру, назвав мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже денег и драгоценностей. Позже ролик с признанием был удален. Сама Шульженко говорила, что <a href="https://ria.ru/20200916/tarzan-1577293235.html" target="_blank">опасается за свою жизнь</a> и отрицала ограбление звездной квартиры.

https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)