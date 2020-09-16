Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/tarzan-1577293235.html
"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене Наташе Королевой и объяснил случившееся... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T01:19
2020-09-16T01:54
сергей глушко (тарзан)
россия
шоу-бизнес
михаил ефремов
наташа королева (наталия порывай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/82470/42/824704297_0:41:1333:791_1400x0_80_0_0_2434c4b29cd25f47e0aa89295c5a9a3c.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Артист <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a> и объяснил случившееся. Видео опубликовано в его <a href="https://www.instagram.com/tarzan___official/" target="_blank">Instagram</a>.Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений"."Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", - заявил артист.По словам Глушко, в свои 50 лет он является "мужиком на 200%" и не собирается ни перед кем отчитываться."Меня развели, да, я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви, потому что любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", - сказал артист. Как утверждает Тарзан, его "развели намеренно". "Предварительно, эти, я даже не знаю, как их назвать, сущности, грубо говоря, склеили меня, я повелся. ("Сущности". – прим. ред.) обладали целым набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло", - указал он.Артист также назвал мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже драгоценностей. "Я не судья ей, Бог тебя покарает", - заявил он.
https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html
https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/82470/42/824704297_0:0:1333:1001_1400x0_80_0_0_ba227ca110db196744bcc41850f52e9b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, михаил ефремов, наташа королева (наталия порывай)

"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой

01:19 16.09.2020 (обновлено: 01:54 16.09.2020)
2231
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене Наташе Королевой и объяснил случившееся. Видео опубликовано в его Instagram.
Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 10:57
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
"Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", - заявил артист.
По словам Глушко, в свои 50 лет он является "мужиком на 200%" и не собирается ни перед кем отчитываться.
"Меня развели, да, я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви, потому что любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", - сказал артист.
Как утверждает Тарзан, его "развели намеренно". "Предварительно, эти, я даже не знаю, как их назвать, сущности, грубо говоря, склеили меня, я повелся. ("Сущности". – прим. ред.) обладали целым набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло", - указал он.
Артист также назвал мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже драгоценностей. "Я не судья ей, Бог тебя покарает", - заявил он.
Актер Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 01:38
"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
8353007
Обсудить 3
Сергей Глушко (Тарзан)РоссияШоу-бизнесМихаил ЕфремовНаташа Королева (Наталия Порывай)
Рекомендуем
Михаил Горбачев и Гельмут Коль
Названа трагическая ошибка Горбачева
Алексей Навальный
В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
Оператор за работой
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Алоэ вера
Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Катер проекта 03160 Раптор
Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Мармеладные конфеты
Развеян миф о полезной сладости
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов по ситуации с Навальным
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Apple впервые не показала новый iPhone на осенней презентации
Актер Сергей Глушко (Тарзан)
"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния