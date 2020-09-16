https://ria.ru/20200916/tarzan-1577293235.html

"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой

Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене Наташе Королевой и объяснил случившееся... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:19

2020-09-16T01:19

2020-09-16T01:54

сергей глушко (тарзан)

россия

шоу-бизнес

михаил ефремов

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Артист <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a> и объяснил случившееся. Видео опубликовано в его <a href="https://www.instagram.com/tarzan___official/" target="_blank">Instagram</a>.Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений"."Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", - заявил артист.По словам Глушко, в свои 50 лет он является "мужиком на 200%" и не собирается ни перед кем отчитываться."Меня развели, да, я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви, потому что любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", - сказал артист. Как утверждает Тарзан, его "развели намеренно". "Предварительно, эти, я даже не знаю, как их назвать, сущности, грубо говоря, склеили меня, я повелся. ("Сущности". – прим. ред.) обладали целым набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло", - указал он.Артист также назвал мошенницей актрису Анастасию Шульженко, которую Королева обвинила в краже драгоценностей. "Я не судья ей, Бог тебя покарает", - заявил он.

https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html

https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, михаил ефремов, наташа королева (наталия порывай)