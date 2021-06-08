https://ria.ru/20210608/asmus-1736185342.html

Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова

Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова - РИА Новости, 08.06.2021

Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова

Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:50

2021-06-08T17:50

2021-06-08T17:50

шоу-бизнес

шоубиз

развод

кристина асмус

знаменитости

гарик харламов (игорь)

брак

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова.В личном Instagram-аккаунте актриса сделала пост, в котором продемонстрировала новую прическу. Она поделилась с пользователями, как будет выглядеть ее героиня в фильме "Хочу замуж". Однако фанаты обратили внимание не только на короткую стрижку, но и на комментарий артистки к снимку. "Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — пишет Асмус. Пользователи решили, что Кристина говорит о своем бывшем муже юмористе Гарике Харламове. "А вам муж мешал делать, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может, все-таки проблемы в себе искать надо", "Поимела с Харламова денег и радуется. Лучше бы он с Юлией остался, она хорошая девушка", — отреагировали подписчики. Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. О разводе они объявили в июне 2020. Кристина Асмус сыграла Варю Черноус в "Интернах". Эта роль принесла ей известность.

https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, развод, кристина асмус, знаменитости, гарик харламов (игорь), брак