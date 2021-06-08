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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210608/asmus-1736185342.html
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова - РИА Новости, 08.06.2021
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:50
2021-06-08T17:50
шоу-бизнес
шоубиз
развод
кристина асмус
знаменитости
гарик харламов (игорь)
брак
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова.В личном Instagram-аккаунте актриса сделала пост, в котором продемонстрировала новую прическу. Она поделилась с пользователями, как будет выглядеть ее героиня в фильме "Хочу замуж". Однако фанаты обратили внимание не только на короткую стрижку, но и на комментарий артистки к снимку. "Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — пишет Асмус. Пользователи решили, что Кристина говорит о своем бывшем муже юмористе Гарике Харламове. "А вам муж мешал делать, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может, все-таки проблемы в себе искать надо", "Поимела с Харламова денег и радуется. Лучше бы он с Юлией остался, она хорошая девушка", — отреагировали подписчики. Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. О разводе они объявили в июне 2020. Кристина Асмус сыграла Варю Черноус в "Интернах". Эта роль принесла ей известность.
https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html
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шоу-бизнес, развод, кристина асмус, знаменитости, гарик харламов (игорь), брак

Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова

17:50 08.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова.
В личном Instagram-аккаунте актриса сделала пост, в котором продемонстрировала новую прическу. Она поделилась с пользователями, как будет выглядеть ее героиня в фильме "Хочу замуж". Однако фанаты обратили внимание не только на короткую стрижку, но и на комментарий артистки к снимку.
"Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — пишет Асмус.
Пользователи решили, что Кристина говорит о своем бывшем муже юмористе Гарике Харламове.
"А вам муж мешал делать, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может, все-таки проблемы в себе искать надо", "Поимела с Харламова денег и радуется. Лучше бы он с Юлией остался, она хорошая девушка", — отреагировали подписчики.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. О разводе они объявили в июне 2020.
Кристина Асмус сыграла Варю Черноус в "Интернах". Эта роль принесла ей известность.
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