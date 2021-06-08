https://ria.ru/20210608/asmus-1736185342.html
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова - РИА Новости, 08.06.2021
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Харламова
Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:50
2021-06-08T17:50
2021-06-08T17:50
шоу-бизнес
шоубиз
развод
кристина асмус
знаменитости
гарик харламов (игорь)
брак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729594132_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_01b0c54e8df32c35240dfae3b373b904.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова.В личном Instagram-аккаунте актриса сделала пост, в котором продемонстрировала новую прическу. Она поделилась с пользователями, как будет выглядеть ее героиня в фильме "Хочу замуж". Однако фанаты обратили внимание не только на короткую стрижку, но и на комментарий артистки к снимку. "Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — пишет Асмус. Пользователи решили, что Кристина говорит о своем бывшем муже юмористе Гарике Харламове. "А вам муж мешал делать, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может, все-таки проблемы в себе искать надо", "Поимела с Харламова денег и радуется. Лучше бы он с Юлией остался, она хорошая девушка", — отреагировали подписчики. Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. О разводе они объявили в июне 2020. Кристина Асмус сыграла Варю Черноус в "Интернах". Эта роль принесла ей известность.
https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729594132_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a786cc8f793d64671303b18347665e62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, развод, кристина асмус, знаменитости, гарик харламов (игорь), брак
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, почему ушла от Гарика Харламова.
В личном Instagram-аккаунте актриса сделала
пост, в котором продемонстрировала новую прическу. Она поделилась с пользователями, как будет выглядеть ее героиня в фильме "Хочу замуж". Однако фанаты обратили внимание не только на короткую стрижку, но и на комментарий артистки к снимку.
"Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — пишет Асмус.
Пользователи решили, что Кристина говорит о своем бывшем муже юмористе Гарике Харламове.
"А вам муж мешал делать, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может, все-таки проблемы в себе искать надо", "Поимела с Харламова денег и радуется. Лучше бы он с Юлией остался, она хорошая девушка", — отреагировали подписчики.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. О разводе они объявили
в июне 2020.
Кристина Асмус сыграла Варю Черноус в "Интернах". Эта роль принесла ей известность.