Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни, — за нашу дочку", — написал Харламов.
"Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких", — рассказал шоумен.