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Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:54
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кристина асмус
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353
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стиль жизни, кристина асмус, гарик харламов (игорь)

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

17:04 22.06.2020 (обновлено: 17:54 22.06.2020)
521093
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни, — за нашу дочку", — написал Харламов.

Он уточнил, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.

"Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких", — рассказал шоумен.

Кристина Асмус у себя в инстаграме также опубликовала пост, в котором подтверждает слова Гарика Харламова.
"К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", — написала актриса.
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КультураСтиль жизниКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)
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