https://ria.ru/20201029/razvod-1582068499.html

Харламов и Асмус развелись

Харламов и Асмус развелись

Суд расторг брак юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, сообщила адвокат Асмус Марина Дубровская. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:55

2020-10-29T12:55

2020-10-29T15:21

шоубиз

россия

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

анатолий кучерена

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд расторг брак юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, сообщила адвокат Асмус Марина Дубровская.Дубровская также рассказала, что Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с Асмус, но актриса решила остаться друзьями ради дочери. Сейчас артистка все время проводит с дочерью. Кроме того, у Асмус достаточно напряженный график, и она сложно перенесла коронавирус."Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации", — пояснила Дубровская.Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в Instagram в июне этого года. Они отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма "Текст", ни с третьими лицами. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, их отношения осложнились из-за разных взглядов на жизнь и интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/asmus-1581888126.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь), анатолий кучерена