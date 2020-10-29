https://ria.ru/20201029/razvod-1582068499.html
Харламов и Асмус развелись
Харламов и Асмус развелись
Суд расторг брак юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, сообщила адвокат Асмус Марина Дубровская. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:55
2020-10-29T12:55
2020-10-29T15:21
шоубиз
россия
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
анатолий кучерена
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд расторг брак юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, сообщила адвокат Асмус Марина Дубровская.Дубровская также рассказала, что Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с Асмус, но актриса решила остаться друзьями ради дочери. Сейчас артистка все время проводит с дочерью. Кроме того, у Асмус достаточно напряженный график, и она сложно перенесла коронавирус."Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации", — пояснила Дубровская.Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в Instagram в июне этого года. Они отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма "Текст", ни с третьими лицами. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, их отношения осложнились из-за разных взглядов на жизнь и интересов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/asmus-1581888126.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь), анатолий кучерена
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Суд расторг брак юмориста Гарика Харламова
и актрисы Кристины Асмус
, сообщила адвокат Асмус Марина Дубровская.
"В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина", — пояснила адвокат.
Дубровская также рассказала, что Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с Асмус, но актриса решила остаться друзьями ради дочери. Сейчас артистка все время проводит с дочерью. Кроме того, у Асмус достаточно напряженный график, и она сложно перенесла коронавирус.
"Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации", — пояснила Дубровская.
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в Instagram в июне этого года. Они отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма "Текст", ни с третьими лицами.
По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, их отношения осложнились из-за разных взглядов на жизнь и интересов.