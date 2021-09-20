https://ria.ru/20210920/kharlamov-1750985661.html

Гарик Харламов перестал скрывать новую девушку

Гарик Харламов перестал скрывать новую девушку - РИА Новости, 20.09.2021

Гарик Харламов перестал скрывать новую девушку

Шоумен Гарик Харламов перестал скрывать новую возлюбленную. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:21

2021-09-20T15:21

2021-09-20T15:21

шоубиз

любовь

гарик харламов (игорь)

знаменитости

кристина асмус

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов перестал скрывать новую возлюбленную. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана.Слухи о романтических отношениях между звездами появились в социальных сетях после сериала "Гусар". Сами актеры никак не комментировали личную жизнь.Гарик впервые вышел в свет с новой девушкой после развода с актрисой Кристиной Асмус. Пара провела в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. В Интернете поклонники часто обсуждают, что новая пассия Харламова похожа на его бывшую жену.Харламов ранее отмечал, что в какой-то момент они с Асмус поняли, что не подходят друг другу.

https://ria.ru/20210324/asmus-1602615741.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, гарик харламов (игорь), знаменитости, кристина асмус