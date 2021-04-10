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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html
Харламов назвал необычную причину развода с Асмус
Харламов назвал необычную причину развода с Асмус
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T06:44
2021-04-10T06:44
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию летом".Харламов и его соведущий Павел Воля в эфире Comedy Club поинтересовались у гостя шоу, российского лыжника и призера Олимпийских игр Александра Большунова, как проходят тренировки спортсменов в межсезонье, когда на улице нет снега."Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация", — рассказал Большунов. После этого шоумен обратил внимание на слово "имитация", на что лыжник ответил: "Имитация лыжного хода"."А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода", - заметил в шутку Харламов.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.
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кристина асмус, гарик харламов (игорь)

Харламов назвал необычную причину развода с Асмус

06:44 10.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию летом".
Харламов и его соведущий Павел Воля в эфире Comedy Club поинтересовались у гостя шоу, российского лыжника и призера Олимпийских игр Александра Большунова, как проходят тренировки спортсменов в межсезонье, когда на улице нет снега.
"Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация", — рассказал Большунов. После этого шоумен обратил внимание на слово "имитация", на что лыжник ответил: "Имитация лыжного хода".
"А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода", - заметил в шутку Харламов.
Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:03Шоубиз
Асмус рассказала об обиде Харламова
 
ШоубизКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)
 
 
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