https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html
Харламов назвал необычную причину развода с Асмус
Харламов назвал необычную причину развода с Асмус
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T06:44
2021-04-10T06:44
2021-04-10T06:44
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578976621_0:41:2048:1193_1920x0_80_0_0_bd52bb5c086f81bd68cd817da5b2511c.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию летом".Харламов и его соведущий Павел Воля в эфире Comedy Club поинтересовались у гостя шоу, российского лыжника и призера Олимпийских игр Александра Большунова, как проходят тренировки спортсменов в межсезонье, когда на улице нет снега."Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация", — рассказал Большунов. После этого шоумен обратил внимание на слово "имитация", на что лыжник ответил: "Имитация лыжного хода"."А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода", - заметил в шутку Харламов.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.
https://ria.ru/20210312/obida-1600891392.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578976621_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5f325a7a4687d7b0d0849599a09819eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости.
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов
пошутил в эфире ТНТ
о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус
, назвав причиной такого шага "вечную имитацию летом".
Харламов и его соведущий Павел Воля в эфире Comedy Club поинтересовались у гостя шоу, российского лыжника и призера Олимпийских игр Александра Большунова, как проходят тренировки спортсменов в межсезонье, когда на улице нет снега.
"Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация", — рассказал Большунов. После этого шоумен обратил внимание на слово "имитация", на что лыжник ответил: "Имитация лыжного хода".
"А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода", - заметил в шутку Харламов.
Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.