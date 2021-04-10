https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html

Харламов назвал необычную причину развода с Асмус

Харламов назвал необычную причину развода с Асмус

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T06:44

2021-04-10T06:44

2021-04-10T06:44

шоубиз

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил в эфире ТНТ о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус, назвав причиной такого шага "вечную имитацию летом".Харламов и его соведущий Павел Воля в эфире Comedy Club поинтересовались у гостя шоу, российского лыжника и призера Олимпийских игр Александра Большунова, как проходят тренировки спортсменов в межсезонье, когда на улице нет снега."Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация", — рассказал Большунов. После этого шоумен обратил внимание на слово "имитация", на что лыжник ответил: "Имитация лыжного хода"."А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода", - заметил в шутку Харламов.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.

https://ria.ru/20210312/obida-1600891392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, гарик харламов (игорь)