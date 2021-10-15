https://ria.ru/20211015/asmus-1754699803.html

Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной

Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной - РИА Новости, 15.10.2021

Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной

Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:45

2021-10-15T11:45

2021-10-15T11:45

шоубиз

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

знаменитости

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729594132_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_01b0c54e8df32c35240dfae3b373b904.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не означает, что у артистки никого нет в личной жизни.Актриса напомнила, что долго не выкладывала фотографии их общего с Гариком Харламовым ребенка. Однако это не означает, что она не рожала.Она также пристыдила подписчиков за постоянные советы "найти мужчину".Недавно бывший муж актрисы Харламов вышел в свет с новой девушкой Катериной Ковальчук.

https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, гарик харламов (игорь), знаменитости, отношения