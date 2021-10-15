Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной
Кристина Асмус объявила о знакомстве нового мужчины с семьей и друзьями
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не означает, что у артистки никого нет в личной жизни.
"Если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное", – написала она в публикации.
Актриса напомнила, что долго не выкладывала фотографии их общего с Гариком Харламовым ребенка. Однако это не означает, что она не рожала.
Она также пристыдила подписчиков за постоянные советы "найти мужчину".
"С какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины?" – спросила Асмус.
Недавно бывший муж актрисы Харламов вышел в свет с новой девушкой Катериной Ковальчук.