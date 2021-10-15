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Шоубиз
https://ria.ru/20211015/asmus-1754699803.html
Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной
Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной - РИА Новости, 15.10.2021
Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной
Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:45
2021-10-15T11:45
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не означает, что у артистки никого нет в личной жизни.Актриса напомнила, что долго не выкладывала фотографии их общего с Гариком Харламовым ребенка. Однако это не означает, что она не рожала.Она также пристыдила подписчиков за постоянные советы "найти мужчину".Недавно бывший муж актрисы Харламов вышел в свет с новой девушкой Катериной Ковальчук.
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кристина асмус, гарик харламов (игорь), знаменитости, отношения
11:45 15.10.2021
 
Кристина Асмус познакомила семью с новым мужчиной

Кристина Асмус объявила о знакомстве нового мужчины с семьей и друзьями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кристина Асмус написала в Instagram, что уже познакомила семью и друзей с новым мужчиной. Она добавила, что отсутствие информации и фотографий избранника не означает, что у артистки никого нет в личной жизни.

"Если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное", – написала она в публикации.

Актриса напомнила, что долго не выкладывала фотографии их общего с Гариком Харламовым ребенка. Однако это не означает, что она не рожала.
Она также пристыдила подписчиков за постоянные советы "найти мужчину".

"С какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины?" – спросила Асмус.

Недавно бывший муж актрисы Харламов вышел в свет с новой девушкой Катериной Ковальчук.
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