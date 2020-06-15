Джиган и Оксана Самойлова решили не разводиться

"По-настоящему мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", – объяснила она.