Джиган и Оксана Самойлова решили не разводиться

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На сайте Головинского районного суда города Москвы появилась информация по делу, связанному с разводом российской модели Оксаны Самойловой с музыкантом Денисом Устименко, более известным по псевдониму Джиган. Процесс "прекращен".
Скриншот дела Оксаны Самойловой
"Поступил отказ от исковых требований, супруги примирились, — рассказали "КП" в суде.
Супруги пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что иск подала Оксана Самойлова. В конце марта она заявила в инстаграме, что намерена развестить с Джиганом. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике.
"Как сложно принимать решения длиною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод", – написала тогда Самойлова.
Тогда же модель рассказала, что те десять лет, что они были вместе, – оказались обманом со стороны мужа. Она же верила ему, так как, по словам Самойловой, музыкант клялся здоровьем их детей (пара воспитывает трех дочерей и сына, который родился в феврале этого года. – Прим.ред.) и умолял "не верить в сплетни и слухи".
"По-настоящему мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", – объяснила она.
Спустя время Самойлова и Джиган начали публиковать в инстаграме совместные фотографии с детьми, чем спровоцировали разговоры о возможном примирении.
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