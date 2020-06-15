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https://ria.ru/20200615/1572957641.html
Джиган и Оксана Самойлова решили не разводиться
2020-06-15T17:29
культура
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
новости культуры
шоу-бизнес
москва
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, новости культуры, шоу-бизнес, москва

Джиган и Оксана Самойлова решили не разводиться

17:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУкраинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На сайте Головинского районного суда города Москвы появилась информация по делу, связанному с разводом российской модели Оксаны Самойловой с музыкантом Денисом Устименко, более известным по псевдониму Джиган. Процесс "прекращен".
© Суды общей юрисдикци города МосквыСкриншот дела Оксаны Самойловой
Скриншот дела Оксаны Самойловой
© Суды общей юрисдикци города Москвы
Скриншот дела Оксаны Самойловой
"Поступил отказ от исковых требований, супруги примирились, — рассказали "КП" в суде.
Супруги пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что иск подала Оксана Самойлова. В конце марта она заявила в инстаграме, что намерена развестить с Джиганом. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике.

"Как сложно принимать решения длиною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод", – написала тогда Самойлова.

Тогда же модель рассказала, что те десять лет, что они были вместе, – оказались обманом со стороны мужа. Она же верила ему, так как, по словам Самойловой, музыкант клялся здоровьем их детей (пара воспитывает трех дочерей и сына, который родился в феврале этого года. – Прим.ред.) и умолял "не верить в сплетни и слухи".
"По-настоящему мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", – объяснила она.
Спустя время Самойлова и Джиган начали публиковать в инстаграме совместные фотографии с детьми, чем спровоцировали разговоры о возможном примирении.
Актер Юэн Макгрегор с женой художницей-постановщицей Ив Мавракис. 23 мая 2003
12 июня, 01:04Культура
Юэн Макгрегор завершил развод с женой, пишут СМИ
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КультураДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаНовости культурыШоу-бизнесМосква
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