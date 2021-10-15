https://ria.ru/20211015/shoubiz-1753967678.html

Моргенштерн, Макеева и Федункив: какими были свадьбы звезд

Моргенштерн, Макеева и Федункив: какими были свадьбы звезд - РИА Новости, 15.10.2021

Моргенштерн, Макеева и Федункив: какими были свадьбы звезд

Моргенштерн подарил невесте букет из леденцов. Марина Федункив позвала телевизионщиков на торжество. Макеева выходила замуж под шум скандала. Кто из звезд уже... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:01

2021-10-15T14:01

2021-10-15T14:01

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Моргенштерн подарил невесте букет из леденцов. Марина Федункив позвала телевизионщиков на торжество. Макеева выходила замуж под шум скандала. Кто из звезд уже сыграл свадьбу в этом году — в материале РИА Новости. Моргенштерн Одной свадьбы Моргенштерну оказалось мало. 31 августа скандальный рэпер женился на Диларе Зинатуллиной. Выкуп невесты, букет из леденцов и Ксения Собчак в роли ведущей — снимки с праздника облетели все соцсети и СМИ. Второй раз свадьбу эксцентричный музыкант решил отметить из-за бабушки — она не смогла приехать в Москву на церемонию. Примерный и любящий внук снял банкетный зал в Уфе и пригласил близких. Семейное торжество, видимо, удалось. "Она тусила с нами до часа ночи; сама себе удивляясь, танцевала (хотя пришла с тростью)", — рассказывает о бабушке Моргенштерна его мама. Марина ФедункивСвадьбу Марины Федункив пошла еще дальше и показала свое торжество по ТВ. И хотя некоторые звезды пытаются хоть как-то защититься от пристального внимания прессы, актриса оказалась не из их числа. Еще бы – ведь ее муж младше на 13 лет, да еще и итальянец. "Я не слишком сильно верю в приметы, связанные со свадьбой", — призналась звезда юмористического шоу в интервью Grazia.Замуж Марина выходил в день своего рождения — 27 августа ей исполнилось 50. Избранник актрисы — Стефано Маджи. Среди гостей на празднике были Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Елена Малышева и другие.Анастасия МакееваСвадьба Анастасии Макеевой наделала много шума. Причина проста. Предложение ей Роман Мальков сделал, когда был официально женат на другой. Скандальное расставание бизнесмена с бывшей женой и суды по поводу алиментов до сих пор обсуждаются в Сети. Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу."Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно, мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства", — рассказывала актриса перед венчанием.АзизаОтдала свое сердце и руку итальянцу и Азиза. Ее возлюбленный — ресторатор Александро Лортэ. Он младше 57-летней звезды 90-х на 16 лет. От пышного торжества пара отказалась и пригласила только самых близких. Брак зарегистрировали в ЗАГСе Сергиева Посада. "Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой", – отметила дизайнер Аника Керимова.Ирина ГорбачеваИрина Горбачева в августе призналась, что вышла замуж за бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Предложение возлюбленный актрисе сделал по телефону. "Я столкнулась со всеми шаблонами девочек: а я хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов, все в розах, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми", – вспоминала артистка.Дочь Ивана ОхлобыстинаИван Охлобыстин надолго запомнит 2021 год. В мае он выдал замуж старшую дочь Анфису, на днях под венец пошла его вторая дочь Евдокия. Фото и видео с церемонии звездный отец опубликовал в личном микроблоге. Однако о зяте актер рассказывать не стал. Сам же артист женился в 1995 году. В браке с Оксаной Охлобыстиной (в девичестве Арбузова) у него родилось шестеро детей. Feduk"Семья", — лаконично подписал фото с любимой Feduk. Так в мае рэпер сообщил о женитьбе. Его супругой стала дочь знаменитого ресторатора Аркадия Новикова — Александра. "Я спросил у кассира: "Кто эта девушка", — на шоу "Вечерний Ургант" вспоминал Feduk о первой встрече с любимой. Пара познакомилась в магазине. Девушка выбирала там брату подарок. "И он практически украл этот подарок", — делилась подробностями Саша. Одинокие звезды"У меня были такие бурные отношения в молодости. А сейчас пустота", — недавно пожаловался Николай Басков. Певец все еще ищет свою любовь, но пока безрезультатно. Такой формат отношений ему не нужен. Все еще без кольца на безымянном пальце идет по жизни Борис Корчевников. В одном из выпусков "Судьбы человека" знаменитый ведущий намекнул, почему в ЗАГС пока не заходил. Впрочем, ряды холостяков скоро поредеют. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение Дарье Тарасовой. Попросил возлюбленную стать его женой вокалист на свадьбе Марии Солодар и французского бизнесмена.

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https://ria.ru/20210528/makeeva-1734599587.html

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https://ria.ru/20210524/feduk-1733689634.html

https://ria.ru/20211007/baskov-1753392120.html

https://ria.ru/20210816/korchevnikov-1745922784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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