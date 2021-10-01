https://ria.ru/20211001/malkova-1752634622.html
"Мы прошли этот ад": Малькова выиграла суд против мужа Макеевой
"Мы прошли этот ад": Малькова выиграла суд против мужа Макеевой - РИА Новости, 01.10.2021
"Мы прошли этот ад": Малькова выиграла суд против мужа Макеевой
Светлана Малькова выиграла суд против своего бывшего супруга Романа, который теперь женат на актрисе Анастасии Макеевой. Об этом она сообщила в личном... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:42
2021-10-01T12:42
2021-10-01T12:42
шоубиз
анастасия макеева
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643098_0:15:1080:623_1920x0_80_0_0_4e39d9100780f062cf0baecf24dc388b.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Светлана Малькова выиграла суд против своего бывшего супруга Романа, который теперь женат на актрисе Анастасии Макеевой. Об этом она сообщила в личном микроблоге. По ее словам, на второе заседание Роман не пришел, потом он отозвал свой иск. Малькова признается, что ее "нервы истощены". Она уверяет, что потратила на разбирательства ощутимые для ее бюджета средства. Более 40 тысяч она отдала только "на перевод документов, нотариуса, и иные затраты, связанные с отправкой документов к суду из Словении". В посте Малькова также поблагодарила всех неравнодушных за оказанную ей поддержку. "Вместе мы прошли этот ад!" — заявила Светлана. Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Роман развелся только 12 апреля. Недавно актрису экстренно госпитализировали. По словам Малькова, в больнице она оказалась из-за стресса, вызванного многочисленными публикациями в СМИ о его конфликте с бывшей женой.
https://ria.ru/20210825/malkova-1747191550.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643098_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ec750755ea627214f8029550178ba386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия макеева, знаменитости
"Мы прошли этот ад": Малькова выиграла суд против мужа Макеевой
Светлана Малькова выиграла суд против своего бывшего супруга по двум процессам
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Светлана Малькова выиграла суд против своего бывшего супруга Романа, который теперь женат на актрисе Анастасии Макеевой. Об этом она сообщила
в личном микроблоге.
"Мой адвокат завершила два процесса. Первый — погашение текущей задолженности по алиментам. Второй — защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации", — поясняет Малькова.
По ее словам, на второе заседание Роман не пришел, потом он отозвал свой иск. Малькова признается, что ее "нервы истощены". Она уверяет, что потратила на разбирательства ощутимые для ее бюджета средства. Более 40 тысяч она отдала только "на перевод документов, нотариуса, и иные затраты, связанные с отправкой документов к суду из Словении".
В посте Малькова также поблагодарила всех неравнодушных за оказанную ей поддержку. "Вместе мы прошли этот ад!" — заявила Светлана.
Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Роман развелся только 12 апреля.
Недавно актрису экстренно госпитализировали
. По словам Малькова, в больнице она оказалась из-за стресса, вызванного многочисленными публикациями в СМИ о его конфликте с бывшей женой.