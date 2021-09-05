https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве - РИА Новости, 05.09.2021
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве
Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков на странице в Instagram. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T08:27
2021-09-05T08:27
2021-09-05T10:06
культура
анастасия макеева
культура
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков на странице в Instagram.По его словам, накануне за артисткой приехали врачи скорой помощи. В настоящее время она находится под капельницей.По его словам, госпитализация спровоцирована стрессом из-за многочисленных публикаций в СМИ о конфликте Малькова с его бывшей женой Светланой Мальковой. Ранее Макеева отказалась от участия в спектаклях в сентябре для восстановления здоровья.
https://ria.ru/20210813/makeeva-1745678493.html
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анастасия макеева, культура
08:27 05.09.2021 (обновлено: 10:06 05.09.2021)
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве
Муж актрисы Макеевой: Анастасию срочно госпитализировали в Москве