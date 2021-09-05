https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве - РИА Новости, 05.09.2021

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков на странице в Instagram. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T08:27

2021-09-05T08:27

2021-09-05T10:06

культура

анастасия макеева

культура

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков на странице в Instagram.По его словам, накануне за артисткой приехали врачи скорой помощи. В настоящее время она находится под капельницей.По его словам, госпитализация спровоцирована стрессом из-за многочисленных публикаций в СМИ о конфликте Малькова с его бывшей женой Светланой Мальковой. Ранее Макеева отказалась от участия в спектаклях в сентябре для восстановления здоровья.

https://ria.ru/20210813/makeeva-1745678493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия макеева, культура