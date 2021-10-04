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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж - РИА Новости, 04.10.2021
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж
Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:00
2021-10-04T14:00
шоубиз
дети
иван охлобыстин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram.На фото 23-летняя Евдокия позирует с женихом и двумя собаками.В мае замуж вышла старшая дочь Ивана Анфиса. Артист рассказывал, что она занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Избранник старшей дочери также из Рязани.Всего у Охлобыстина шестеро детей. Помимо двух старших детей, у него есть дочь Варвара и сыновья Василий, Иоанн и Савва.Ранее Иван отмечал, что может вернуться к священнослужению.
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дети, иван охлобыстин, знаменитости
14:00 04.10.2021
 
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАктер Иван Охлобыстин
Актер Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram.
На фото 23-летняя Евдокия позирует с женихом и двумя собаками.

"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", – лаконично написал актер.

В мае замуж вышла старшая дочь Ивана Анфиса. Артист рассказывал, что она занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Избранник старшей дочери также из Рязани.
Всего у Охлобыстина шестеро детей. Помимо двух старших детей, у него есть дочь Варвара и сыновья Василий, Иоанн и Савва.
Ранее Иван отмечал, что может вернуться к священнослужению.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:11Культура
Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии
 
ШоубизДетиИван ОхлобыстинЗнаменитости
 
 
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