https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html

Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж - РИА Новости, 04.10.2021

Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:00

2021-10-04T14:00

2021-10-04T14:00

шоубиз

дети

иван охлобыстин

знаменитости

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram.На фото 23-летняя Евдокия позирует с женихом и двумя собаками.В мае замуж вышла старшая дочь Ивана Анфиса. Артист рассказывал, что она занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Избранник старшей дочери также из Рязани.Всего у Охлобыстина шестеро детей. Помимо двух старших детей, у него есть дочь Варвара и сыновья Василий, Иоанн и Савва.Ранее Иван отмечал, что может вернуться к священнослужению.

https://ria.ru/20210722/efremov-1742389831.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, иван охлобыстин, знаменитости