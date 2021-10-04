https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж - РИА Новости, 04.10.2021
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж
Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:00
2021-10-04T14:00
2021-10-04T14:00
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом актер сообщил в своем Instagram.На фото 23-летняя Евдокия позирует с женихом и двумя собаками.В мае замуж вышла старшая дочь Ивана Анфиса. Артист рассказывал, что она занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Избранник старшей дочери также из Рязани.Всего у Охлобыстина шестеро детей. Помимо двух старших детей, у него есть дочь Варвара и сыновья Василий, Иоанн и Савва.Ранее Иван отмечал, что может вернуться к священнослужению.
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дети, иван охлобыстин, знаменитости
Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж
Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж