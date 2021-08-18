https://ria.ru/20210818/gorbacheva-1746238600.html

Горбачева вышла замуж за бывшего солиста Quest Pistols

Горбачева вышла замуж за бывшего солиста Quest Pistols - РИА Новости, 18.08.2021

Горбачева вышла замуж за бывшего солиста Quest Pistols

Актриса Ирина Горбачева в интервью Ирине Шихман показала обручальное кольцо и призналась, что вышла замуж за музыканта, бывшего солиста группы Quest Pistols... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:22

2021-08-18T16:22

2021-08-18T16:22

шоубиз

свадьба

интервью

знаменитости

ирина горбачева

кино и сериалы

ирина шихман

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актриса Ирина Горбачева в интервью Ирине Шихман показала обручальное кольцо и призналась, что вышла замуж за музыканта, бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова.Влюбленные и раньше не скрывали своих чувств: в соцсетях они делились совместными фотографиями, но официально заявить о свадьбе решили только сейчас.В какой-то момент к интервью дистанционно присоединился супруг. Савлепов сказал, что сделал предложение по телефону."Для меня это сделать было проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, эмоциональная местами, возможно ей нужна такая память об этом моменте. Это должно быть событие", – сказал певец.Звезды познакомились во время съемок клипа группы Quest Pistols. Это второй брак актрисы: с первым мужем Григорием Калининым она развелась из-за его измен.Недавно другую пару поклонники заподозрили в тайной свадьбе. Возлюбленная актера Ивана Янковского на одном из кадров показала обручальное кольцо.

https://ria.ru/20210811/aziza-1745373487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, интервью, знаменитости, ирина горбачева, кино и сериалы, ирина шихман