Горбачева вышла замуж за бывшего солиста Quest Pistols
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актриса Ирина Горбачева в интервью Ирине Шихман показала обручальное кольцо и призналась, что вышла замуж за музыканта, бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова.
Влюбленные и раньше не скрывали своих чувств: в соцсетях они делились совместными фотографиями, но официально заявить о свадьбе решили только сейчас.
"Я столкнулась со всеми шаблонами девочек: а я хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов, все в розах, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми", – призналась Горбачева.
В какой-то момент к интервью дистанционно присоединился супруг. Савлепов сказал, что сделал предложение по телефону.
"Для меня это сделать было проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, эмоциональная местами, возможно ей нужна такая память об этом моменте. Это должно быть событие", – сказал певец.
Звезды познакомились во время съемок клипа группы Quest Pistols. Это второй брак актрисы: с первым мужем Григорием Калининым она развелась из-за его измен.
Недавно другую пару поклонники заподозрили в тайной свадьбе. Возлюбленная актера Ивана Янковского на одном из кадров показала обручальное кольцо.
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