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Шоубиз
https://ria.ru/20210812/pozharskaya-1745470441.html
Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо
Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо - РИА Новости, 12.08.2021
Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо
Актриса Диана Пожарская в своем Instagram намекнула на тайную свадьбу с актером Иваном Янковским. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:36
2021-08-12T13:36
шоубиз
свадьба
олег янковский
кино
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Диана Пожарская в своем Instagram намекнула на тайную свадьбу с актером Иваном Янковским.В публикации она показала кадры совместной прогулки, отчетливо продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. Поклонники выразили подозрение, что пара сыграла тайную свадьбу.На фото актриса позирует с кленовым листом, улыбается и трогательно держит Янковского за руку. Сам актер на одном из кадров стоит рядом с детской коляской — недавно молодые люди стали родителями.Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана Олега Янковского.
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свадьба, олег янковский, кино
13:36 12.08.2021
 

Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо

© @ivanfilippovichФотография из Instagram-аккаунта Ивана Янковского
Фотография из Instagram-аккаунта Ивана Янковского
© @ivanfilippovich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Диана Пожарская в своем Instagram намекнула на тайную свадьбу с актером Иваном Янковским.
В публикации она показала кадры совместной прогулки, отчетливо продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. Поклонники выразили подозрение, что пара сыграла тайную свадьбу.
На фото актриса позирует с кленовым листом, улыбается и трогательно держит Янковского за руку. Сам актер на одном из кадров стоит рядом с детской коляской — недавно молодые люди стали родителями.
Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана Олега Янковского.
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