https://ria.ru/20210812/pozharskaya-1745470441.html

Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо

Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо - РИА Новости, 12.08.2021

Возлюбленная Ивана Янковского показала обручальное кольцо

Актриса Диана Пожарская в своем Instagram намекнула на тайную свадьбу с актером Иваном Янковским. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:36

2021-08-12T13:36

2021-08-12T13:36

шоубиз

свадьба

олег янковский

кино

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Диана Пожарская в своем Instagram намекнула на тайную свадьбу с актером Иваном Янковским.В публикации она показала кадры совместной прогулки, отчетливо продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. Поклонники выразили подозрение, что пара сыграла тайную свадьбу.На фото актриса позирует с кленовым листом, улыбается и трогательно держит Янковского за руку. Сам актер на одном из кадров стоит рядом с детской коляской — недавно молодые люди стали родителями.Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана Олега Янковского.

https://ria.ru/20191025/1560181587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, олег янковский, кино