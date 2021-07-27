https://ria.ru/20210727/yankovskiy-1743070192.html

Пожарская показала фото сына от Янковского

Пожарская показала фото сына от Янковского - РИА Новости, 27.07.2021

Пожарская показала фото сына от Янковского

Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:28

2021-07-27T13:28

2021-07-27T13:28

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. На изображении видны ручки малыша, его щека и соска. "Один месяц бесконечного счастья — полет нормальный", — подписала кадр Диана. ⠀Пользователи с трепетом отнеслись к фото новорожденного. "Как будто сделал руками сердечко, как это мило. Боже, вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы", "Маленький большой человек, подаривший вам с Иваном радость, счастье и осознание того, что он — самое важное в жизни и никого нельзя любить так сильно!", "Милота невероятная! Счастье есть, и с этим не поспоришь!", — пишут фанаты в комментариях к посту Пожарской.О том, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын, стало известно в конце июня. Мальчика назвали Олегом.

https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, дети