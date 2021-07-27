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Шоубиз
https://ria.ru/20210727/yankovskiy-1743070192.html
Пожарская показала фото сына от Янковского
Пожарская показала фото сына от Янковского - РИА Новости, 27.07.2021
Пожарская показала фото сына от Янковского
Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:28
2021-07-27T13:28
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. На изображении видны ручки малыша, его щека и соска. "Один месяц бесконечного счастья — полет нормальный", — подписала кадр Диана. ⠀Пользователи с трепетом отнеслись к фото новорожденного. "Как будто сделал руками сердечко, как это мило. Боже, вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы", "Маленький большой человек, подаривший вам с Иваном радость, счастье и осознание того, что он — самое важное в жизни и никого нельзя любить так сильно!", "Милота невероятная! Счастье есть, и с этим не поспоришь!", — пишут фанаты в комментариях к посту Пожарской.О том, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын, стало известно в конце июня. Мальчика назвали Олегом.
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знаменитости, звезды, дети
13:28 27.07.2021
 

Пожарская показала фото сына от Янковского

© @ivanfilippovichФотография из Instagram-аккаунта Ивана Янковского
Фотография из Instagram-аккаунта Ивана Янковского
© @ivanfilippovich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге.
На изображении видны ручки малыша, его щека и соска.
"Один месяц бесконечного счастья — полет нормальный", — подписала кадр Диана. ⠀
Пользователи с трепетом отнеслись к фото новорожденного. "Как будто сделал руками сердечко, как это мило. Боже, вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы", "Маленький большой человек, подаривший вам с Иваном радость, счастье и осознание того, что он — самое важное в жизни и никого нельзя любить так сильно!", "Милота невероятная! Счастье есть, и с этим не поспоришь!", — пишут фанаты в комментариях к посту Пожарской.
О том, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын, стало известно в конце июня. Мальчика назвали Олегом.
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