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Пожарская показала фото сына от Янковского
Пожарская показала фото сына от Янковского - РИА Новости, 27.07.2021
Пожарская показала фото сына от Янковского
Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:28
2021-07-27T13:28
2021-07-27T13:28
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила в личном микроблоге. На изображении видны ручки малыша, его щека и соска. "Один месяц бесконечного счастья — полет нормальный", — подписала кадр Диана. ⠀Пользователи с трепетом отнеслись к фото новорожденного. "Как будто сделал руками сердечко, как это мило. Боже, вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы", "Маленький большой человек, подаривший вам с Иваном радость, счастье и осознание того, что он — самое важное в жизни и никого нельзя любить так сильно!", "Милота невероятная! Счастье есть, и с этим не поспоришь!", — пишут фанаты в комментариях к посту Пожарской.О том, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын, стало известно в конце июня. Мальчика назвали Олегом.
https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html
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знаменитости, звезды, дети
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Возлюбленная Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала фото их сына. Снимок она разместила
в личном микроблоге.
На изображении видны ручки малыша, его щека и соска.
"Один месяц бесконечного счастья — полет нормальный", — подписала кадр Диана. ⠀
Пользователи с трепетом отнеслись к фото новорожденного. "Как будто сделал руками сердечко, как это мило. Боже, вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы", "Маленький большой человек, подаривший вам с Иваном радость, счастье и осознание того, что он — самое важное в жизни и никого нельзя любить так сильно!", "Милота невероятная! Счастье есть, и с этим не поспоришь!", — пишут фанаты в комментариях к посту Пожарской.
О том, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын, стало
известно в конце июня. Мальчика назвали Олегом.