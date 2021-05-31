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Шоубиз
https://ria.ru/20210531/makeeva-1734889041.html
Анастасия Макеева обвенчалась с Романом Мальковым
Анастасия Макеева обвенчалась с Романом Мальковым - РИА Новости, 31.05.2021
Анастасия Макеева обвенчалась с Романом Мальковым
Анастасия Макеева обвенчалась с предпринимателем Романом Мальковым. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:56
2021-05-31T12:18
шоубиз
знаменитости
звезды
анастасия макеева
республика крым
свадьба
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева обвенчалась с предпринимателем Романом Мальковым. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте.Пара венчалась в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграла свадьбу. "Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства", — написала актриса перед венчанием. Анастасия Макеева также поделилась снимками с праздничной фотосессии. На них она и ее супруг позируют в свадебных костюмах. В пятницу Макеева уже публиковала в сторис видео в подвенечном наряде, однако на новых фото на ней надето уже другое платье. "Поздравляю! Будьте счастливы! С нетерпением ждём ещё больше фото со свадьбы. Вы такая красивая пара!", "Настя, огромного вам женского счастья!", "Будьте счастливы, красивая пара", — поздравили новобрачных пользователи. Отношения Макеевой и Малькова вызвали резонанс в Сети, так как предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он был разведен 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина говорит, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
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знаменитости, звезды, анастасия макеева, республика крым, свадьба

Анастасия Макеева обвенчалась с Романом Мальковым

11:56 31.05.2021 (обновлено: 12:18 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева обвенчалась с предпринимателем Романом Мальковым. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Пара венчалась в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграла свадьбу.
"Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства", — написала актриса перед венчанием.
Анастасия Макеева также поделилась снимками с праздничной фотосессии. На них она и ее супруг позируют в свадебных костюмах. В пятницу Макеева уже публиковала в сторис видео в подвенечном наряде, однако на новых фото на ней надето уже другое платье.
"Поздравляю! Будьте счастливы! С нетерпением ждём ещё больше фото со свадьбы. Вы такая красивая пара!", "Настя, огромного вам женского счастья!", "Будьте счастливы, красивая пара", — поздравили новобрачных пользователи.
Отношения Макеевой и Малькова вызвали резонанс в Сети, так как предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он был разведен 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина говорит, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
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