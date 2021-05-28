https://ria.ru/20210528/makeeva-1734599587.html

Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества

Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества - РИА Новости, 28.05.2021

Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества

Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:50

2021-05-28T16:50

2021-05-28T16:50

республика крым

шоубиз

знаменитости

звезды

анастасия макеева

брак

семья

свадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727910839_0:257:2764:1812_1920x0_80_0_0_495589be47cf02eb0b619ae8b406c957.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. Свадьба актрисы и предпринимателя Романа Малькова состоится уже завтра 29 мая. Праздничную церемонию влюбленные решили организовать в Крыму. Анастасия и Роман уже приехали на полуостров и даже успели провести романтическую фотосессию в поле, усеянном маками. Кадры с фотосессии в свадебных нарядах и выложила актриса. Правда, без приключений их путешествие в Крым не обошлось. Ранее Макеева опубликовала фотографии возлюбленного в смокинге и посетовала, что костюм потеряли, "точнее кое-кто забыл его в самолете, и вот мы в процессе решения этой задачи". Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Сети. Бизнесмен сделал предложение актрисе, когда еще был женат. Официально он развелся 12 апреля. Его бывшая жена уверяла, что Мальков не помогает их детям материально, и подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.

https://ria.ru/20210528/makeeva-1734557066.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, знаменитости, звезды, анастасия макеева, брак, семья, свадьба