https://ria.ru/20210528/makeeva-1734599587.html
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества - РИА Новости, 28.05.2021
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества
Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:50
2021-05-28T16:50
2021-05-28T16:50
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. Свадьба актрисы и предпринимателя Романа Малькова состоится уже завтра 29 мая. Праздничную церемонию влюбленные решили организовать в Крыму. Анастасия и Роман уже приехали на полуостров и даже успели провести романтическую фотосессию в поле, усеянном маками. Кадры с фотосессии в свадебных нарядах и выложила актриса. Правда, без приключений их путешествие в Крым не обошлось. Ранее Макеева опубликовала фотографии возлюбленного в смокинге и посетовала, что костюм потеряли, "точнее кое-кто забыл его в самолете, и вот мы в процессе решения этой задачи". Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Сети. Бизнесмен сделал предложение актрисе, когда еще был женат. Официально он развелся 12 апреля. Его бывшая жена уверяла, что Мальков не помогает их детям материально, и подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
https://ria.ru/20210528/makeeva-1734557066.html
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РИА Новости
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республика крым, знаменитости, звезды, анастасия макеева, брак, семья, свадьба