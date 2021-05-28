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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210528/makeeva-1734599587.html
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества - РИА Новости, 28.05.2021
Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества
Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:50
2021-05-28T16:50
республика крым
шоубиз
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звезды
анастасия макеева
брак
семья
свадьба
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта. Свадьба актрисы и предпринимателя Романа Малькова состоится уже завтра 29 мая. Праздничную церемонию влюбленные решили организовать в Крыму. Анастасия и Роман уже приехали на полуостров и даже успели провести романтическую фотосессию в поле, усеянном маками. Кадры с фотосессии в свадебных нарядах и выложила актриса. Правда, без приключений их путешествие в Крым не обошлось. Ранее Макеева опубликовала фотографии возлюбленного в смокинге и посетовала, что костюм потеряли, "точнее кое-кто забыл его в самолете, и вот мы в процессе решения этой задачи". Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Сети. Бизнесмен сделал предложение актрисе, когда еще был женат. Официально он развелся 12 апреля. Его бывшая жена уверяла, что Мальков не помогает их детям материально, и подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
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республика крым, знаменитости, звезды, анастасия макеева, брак, семья, свадьба

Анастасия Макеева показала свадебное платье за день до торжества

16:50 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Анастасия Макеева показала свадебное платье в сторис своего Instagram-аккаунта.
Свадьба актрисы и предпринимателя Романа Малькова состоится уже завтра 29 мая. Праздничную церемонию влюбленные решили организовать в Крыму. Анастасия и Роман уже приехали на полуостров и даже успели провести романтическую фотосессию в поле, усеянном маками.
© @makeevanСкриншот видео на странице Анастасии Макеевой в Instagram
Скриншот видео на странице Анастасии Макеевой в Instagram
© @makeevan
Скриншот видео на странице Анастасии Макеевой в Instagram
Кадры с фотосессии в свадебных нарядах и выложила актриса.
Правда, без приключений их путешествие в Крым не обошлось. Ранее Макеева опубликовала фотографии возлюбленного в смокинге и посетовала, что костюм потеряли, "точнее кое-кто забыл его в самолете, и вот мы в процессе решения этой задачи".
"Без приключений — свадьба не свадьба! Сегодня на девичнике все обсудим", — утешила невесту Эвелина Бледанс.
Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Сети. Бизнесмен сделал предложение актрисе, когда еще был женат. Официально он развелся 12 апреля. Его бывшая жена уверяла, что Мальков не помогает их детям материально, и подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
12:19Шоубиз
Бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам
 
ШоубизРеспублика КрымЗнаменитостизвездыАнастасия МакеевабракСемьяСвадьба
 
 
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