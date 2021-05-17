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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210517/makeeva-1732624690.html
Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру
Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру
Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:59
2021-05-17T14:59
шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.Женщина утверждает, что отец ее четверых детей не платит алименты, поэтому она и подала иск в суд.При этом Роман заверяет, что материально обеспечивает их. Причем, платит внушительные суммы.Сейчас трое младших детей жениха Макеевой живут с матерью в Словении, а старший по собственному выбору – с отцом, сообщает Пятый канал.Конфликт соперниц стал резонансным после откровений бывшей жены Романа Малькова в телеэфире. Многие осудили Макееву за то, что она "увела" мужа из многодетной семьи, другие встали на ее защиту.Сама актриса разлучницей себя не считает и уверяет, что Роман – благородный и щедрый человек. Судя по постам в соцсетях, пара готовится к свадьбе.По крайней мере, на днях Макеева разместила в Instagram видео романтического танца, а недавно опубликовала фото из больничной палаты. По какой причине она оказалась в медучреждении, актриса не сообщила, но некоторые пользователи предположили, что Анастасия могла делать ЭКО.
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шоу-бизнес

Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру

14:59 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
"Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете, заявление отправлено в прокуратуру на нее, – написала Светлана, обращаясь к бывшему мужу. – Хочу всем просто сообщить, эти люди настолько заврались, что мне противны они оба и стыдно, что отец моих детей Роман Мальков!"
Женщина утверждает, что отец ее четверых детей не платит алименты, поэтому она и подала иск в суд.
При этом Роман заверяет, что материально обеспечивает их. Причем, платит внушительные суммы.
© @svetamalkova/InstagramПост @svetamalkova в Instagram
Пост @svetamalkova в Instagram - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© @svetamalkova/Instagram
Пост @svetamalkova в Instagram
Сейчас трое младших детей жениха Макеевой живут с матерью в Словении, а старший по собственному выбору – с отцом, сообщает Пятый канал.
Конфликт соперниц стал резонансным после откровений бывшей жены Романа Малькова в телеэфире. Многие осудили Макееву за то, что она "увела" мужа из многодетной семьи, другие встали на ее защиту.
Сама актриса разлучницей себя не считает и уверяет, что Роман – благородный и щедрый человек. Судя по постам в соцсетях, пара готовится к свадьбе.
По крайней мере, на днях Макеева разместила в Instagram видео романтического танца, а недавно опубликовала фото из больничной палаты. По какой причине она оказалась в медучреждении, актриса не сообщила, но некоторые пользователи предположили, что Анастасия могла делать ЭКО.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 19:13Шоубиз
Пользователи неоднозначно отреагировали на фото Макеевой из больницы
 
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