https://ria.ru/20210517/makeeva-1732624690.html

Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру

Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру

Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:59

2021-05-17T14:59

2021-05-17T14:59

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.Женщина утверждает, что отец ее четверых детей не платит алименты, поэтому она и подала иск в суд.При этом Роман заверяет, что материально обеспечивает их. Причем, платит внушительные суммы.Сейчас трое младших детей жениха Макеевой живут с матерью в Словении, а старший по собственному выбору – с отцом, сообщает Пятый канал.Конфликт соперниц стал резонансным после откровений бывшей жены Романа Малькова в телеэфире. Многие осудили Макееву за то, что она "увела" мужа из многодетной семьи, другие встали на ее защиту.Сама актриса разлучницей себя не считает и уверяет, что Роман – благородный и щедрый человек. Судя по постам в соцсетях, пара готовится к свадьбе.По крайней мере, на днях Макеева разместила в Instagram видео романтического танца, а недавно опубликовала фото из больничной палаты. По какой причине она оказалась в медучреждении, актриса не сообщила, но некоторые пользователи предположили, что Анастасия могла делать ЭКО.

https://ria.ru/20210513/makeeva-1732122919.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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