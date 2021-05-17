Экс-супруга жениха Макеевой подала на актрису заявление в прокуратуру
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Светлана Малькова – бывшая жена многодетного жениха Анастасии Макеевой – сообщила в Instagram о том, что подала на нее заявление в прокуратуру. Женщина считает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
"Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете, заявление отправлено в прокуратуру на нее, – написала Светлана, обращаясь к бывшему мужу. – Хочу всем просто сообщить, эти люди настолько заврались, что мне противны они оба и стыдно, что отец моих детей Роман Мальков!"
Женщина утверждает, что отец ее четверых детей не платит алименты, поэтому она и подала иск в суд.
При этом Роман заверяет, что материально обеспечивает их. Причем, платит внушительные суммы.
Пост @svetamalkova в Instagram
Сейчас трое младших детей жениха Макеевой живут с матерью в Словении, а старший по собственному выбору – с отцом, сообщает Пятый канал.
Конфликт соперниц стал резонансным после откровений бывшей жены Романа Малькова в телеэфире. Многие осудили Макееву за то, что она "увела" мужа из многодетной семьи, другие встали на ее защиту.
Сама актриса разлучницей себя не считает и уверяет, что Роман – благородный и щедрый человек. Судя по постам в соцсетях, пара готовится к свадьбе.
По крайней мере, на днях Макеева разместила в Instagram видео романтического танца, а недавно опубликовала фото из больничной палаты. По какой причине она оказалась в медучреждении, актриса не сообщила, но некоторые пользователи предположили, что Анастасия могла делать ЭКО.