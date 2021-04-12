https://ria.ru/20210412/makeeva-1727907291.html

Анастасию Макееву осудили за то, что увела мужа из многодетной семьи

Анастасию Макееву осудили за то, что увела мужа из многодетной семьи

Гости ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ осудили Анастасию Макееву за роман с предпринимателем, который оставил в Словении жену и четверых детей и уже сделал... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-12T18:26

2021-04-12T18:26

2021-04-13T03:12

павел мамаев

нтв (телеканал)

лариса рубальская

лера кудрявцева

семья

развод

россия

татьяна буланова

словения

шоубиз

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гости ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ осудили Анастасию Макееву за роман с предпринимателем, который оставил в Словении жену и четверых детей и уже сделал актрисе предложение.Ради участия в программе в Москву прилетела жена Романа Малькова Светлана. Она рассказала, что из России семья в свое время переехала ради дочери, которая серьезно занимается художественной гимнастикой.По ее словам, с Романом она и дети не виделись больше года. Отец семейства уехал в Россию по работе, здесь познакомился с Анастасией и не устоял перед чарами актрисы.Недавно бизнесмен сделал ей предложение прямо на сцене театра, и Макеева ответила согласием.Она также утверждает, что материально Роман, с которым они состояли в браке 18 лет, ей не помогает. В результате женщина, по ее словам, вынуждена одна обеспечивать себя и четверых детей.Гости в студии поддержали многодетную мать, назвав Макееву "разлучницей". Они считают, что такой союз вряд ли может стать прочным и гармоничным, поскольку невозможно построить счастье на боли других людей.Резко высказалась в отношении Макеевой и поэтесса Лариса Рубальская.В положение Мальковой вошли и Алана Мамаева, и Татьяна Буланова, которые ранее тоже столкнулись с изменами своих мужей.Певица, в частности, заявила, что когда в семье происходит разлад на фоне неверности, то надо сразу разрывать такие отношения, чтобы больше не мучиться.Впрочем, есть и те, кто уверен, что любящего мужчину из семьи увести невозможно.Сама 39-летняя Макеева, для которой это будет уже не первый брак, разлучницей себя не считает. Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".При этом она уверяет, что ее новый возлюбленный Роман с бывшей женой развелся, и предлагает Светлане дружить.

https://ria.ru/20210130/anderson-1595176283.html

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павел мамаев, нтв (телеканал), лариса рубальская, лера кудрявцева, семья, развод, россия, татьяна буланова, словения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева