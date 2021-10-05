https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной - РИА Новости, 05.10.2021
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:39
2021-10-05T17:39
2021-10-05T17:39
шоубиз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.Предложение было сделано в конце свадебной церемонии Солодар с французским бизнесменом в Африке. Мария помогла Туриченко организовать сюрприз для любимой.Блогер также отметила, что жениться – это прекрасно, хотя раньше она не думала, что свадьба имеет такое важное для нее значение.Ранее Туриченко приписывали романы с Юлией Барановской и Натальей Рудовой.Певец пока никак не прокомментировал предложение руки и сердца, зато в своих социальных сетях он поделился выступлением на проекте "Шоумаскгоон".
https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html
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любовь, иванушки international, знаменитости, юлия барановская, наталья рудова
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной
Кирилл Туриченко в Африке сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой