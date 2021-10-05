https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html

Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной

Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной - РИА Новости, 05.10.2021

Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:39

2021-10-05T17:39

2021-10-05T17:39

шоубиз

любовь

иванушки international

знаменитости

юлия барановская

наталья рудова

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.Предложение было сделано в конце свадебной церемонии Солодар с французским бизнесменом в Африке. Мария помогла Туриченко организовать сюрприз для любимой.Блогер также отметила, что жениться – это прекрасно, хотя раньше она не думала, что свадьба имеет такое важное для нее значение.Ранее Туриченко приписывали романы с Юлией Барановской и Натальей Рудовой.Певец пока никак не прокомментировал предложение руки и сердца, зато в своих социальных сетях он поделился выступлением на проекте "Шоумаскгоон".

https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, иванушки international, знаменитости, юлия барановская, наталья рудова