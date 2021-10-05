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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной - РИА Новости, 05.10.2021
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:39
2021-10-05T17:39
шоубиз
любовь
иванушки international
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юлия барановская
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.Предложение было сделано в конце свадебной церемонии Солодар с французским бизнесменом в Африке. Мария помогла Туриченко организовать сюрприз для любимой.Блогер также отметила, что жениться – это прекрасно, хотя раньше она не думала, что свадьба имеет такое важное для нее значение.Ранее Туриченко приписывали романы с Юлией Барановской и Натальей Рудовой.Певец пока никак не прокомментировал предложение руки и сердца, зато в своих социальных сетях он поделился выступлением на проекте "Шоумаскгоон".
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любовь, иванушки international, знаменитости, юлия барановская, наталья рудова
17:39 05.10.2021
 
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной

Кирилл Туриченко в Африке сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкУчастник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко
Участник группы Иванушки International Кирилл Туриченко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.
Предложение было сделано в конце свадебной церемонии Солодар с французским бизнесменом в Африке. Мария помогла Туриченко организовать сюрприз для любимой.
© @mariyasolodar/InstagramСкрин сторис из Instagram Марии Солодар
Скрин сторис из Instagram Марии Солодар
© @mariyasolodar/Instagram

"Даша сказала: "Да"! Я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка", – написала Солодар.

Блогер также отметила, что жениться – это прекрасно, хотя раньше она не думала, что свадьба имеет такое важное для нее значение.
Ранее Туриченко приписывали романы с Юлией Барановской и Натальей Рудовой.
Певец пока никак не прокомментировал предложение руки и сердца, зато в своих социальных сетях он поделился выступлением на проекте "Шоумаскгоон".
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ШоубизЛюбовьИванушки InternationalЗнаменитостиЮлия БарановскаяНаталья Рудова
 
 
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