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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/shoumaskgoon-1745178408.html
Участники проектов "Маска" и "Суперстар!" сойдутся в новом музыкальном шоу
Участники проектов "Маска" и "Суперстар!" сойдутся в новом музыкальном шоу - РИА Новости, 10.08.2021
Участники проектов "Маска" и "Суперстар!" сойдутся в новом музыкальном шоу
Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального проекта "Шоумаскгоон". Он соберет на одной сцене любимых участников других популярных шоу – "Маска", "Ты... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:44
2021-08-10T13:44
шоубиз
нтв (телеканал)
тимур вайнштейн
стас костюшкин
шоу "маска"
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального проекта "Шоумаскгоон". Он соберет на одной сцене любимых участников других популярных шоу – "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!", об этом сообщили в пресс-службе телеканала.Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что команда создала совершенно новый развлекательный формат шоу.Главным отличием шоу станет отсутствие профессионального жюри: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. Также в каждом выпуске будет приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником она не будет.Уже известны имена звезд, которые споют в проекте. Из первого сезона "Маски" в новом шоу примут участие TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин. Три героя придут из второй "Маски" – Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман. Также среди участников – Диана Анкудинова, победительница второго сезона и суперсезона "Ты супер!", участница "Суперстар! Возвращение" Алиса Мон и ведущий "Маски" Вячеслав Макаров."Маска" – одна из самых популярных передач на российском телевидении. Третий сезон проекта планируют показать в феврале 2022-го года.
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нтв (телеканал), тимур вайнштейн, стас костюшкин, шоу "маска"
13:44 10.08.2021
 

Участники проектов "Маска" и "Суперстар!" сойдутся в новом музыкальном шоу

© Фото : PR НТВУчастники "Маски" и "Суперстар"
Участники Маски и Суперстар - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального проекта "Шоумаскгоон". Он соберет на одной сцене любимых участников других популярных шоу – "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!", об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что команда создала совершенно новый развлекательный формат шоу.
"Мы приготовили нечто грандиозное: такого на российских телеканалах вы ещё не видели, поверьте – мы вас удивим", – сказал Ванштейн.
Главным отличием шоу станет отсутствие профессионального жюри: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. Также в каждом выпуске будет приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником она не будет.
Уже известны имена звезд, которые споют в проекте. Из первого сезона "Маски" в новом шоу примут участие TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин. Три героя придут из второй "Маски" – Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман. Также среди участников – Диана Анкудинова, победительница второго сезона и суперсезона "Ты супер!", участница "Суперстар! Возвращение" Алиса Мон и ведущий "Маски" Вячеслав Макаров.
"Маска" – одна из самых популярных передач на российском телевидении. Третий сезон проекта планируют показать в феврале 2022-го года.
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ШоубизНТВ (телеканал)Тимур ВайнштейнСтас КостюшкинШоу "Маска"
 
 
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