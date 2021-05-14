https://ria.ru/20210514/maska-1732258250.html

Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона

Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона

Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:12

2021-05-14T12:12

2021-05-14T12:12

шоу "маска"

александр ревва

знаменитости

звезды

нтв (телеканал)

валерия (алла перфилова)

филипп киркоров

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов на российском телевидении. Сообщается, что новые выпуски шоу выйдут только в феврале 2022 года, однако зрители уже сейчас гадают, кто окажется в жюри и, конечно же, в красочных костюмах. В завершившемся недавно втором сезоне участников оценивали Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Продюсер не исключает, что в "Маске" снова появится Гарик Мартиросян, который был одним из судей первого сезона. Резидент Comedy Club отказался от участия во втором сезоне проекта из-за непростой ситуации с коронавирусом. Сейчас в приоритете у команды шоу — работа над новыми костюмами и персонажами.Не исключено, что в проекте может появиться Джокер, образ которого нравится продюсеру. Но для этой маски пока не нашелся артист. Имена артистов, которые могут принять участие в третьем сезоне, разумеется, не раскрывают, однако Юлия Сумачева призналась, что давно хотела видеть в "Маске" певца и телеведущего Алексея Чумакова. "Но, видимо, не судьба", — добавила она.Финал второго сезона шоу "Маска" состоялся 2 мая. Победителем стал 25-летний музыкант Jony, который выступал в костюме Крокодила.

https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html

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шоу "маска", александр ревва, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), филипп киркоров, шоу-бизнес