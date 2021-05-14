https://ria.ru/20210514/maska-1732258250.html
Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона
Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона
Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:12
2021-05-14T12:12
2021-05-14T12:12
шоу "маска"
александр ревва
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов на российском телевидении. Сообщается, что новые выпуски шоу выйдут только в феврале 2022 года, однако зрители уже сейчас гадают, кто окажется в жюри и, конечно же, в красочных костюмах. В завершившемся недавно втором сезоне участников оценивали Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Продюсер не исключает, что в "Маске" снова появится Гарик Мартиросян, который был одним из судей первого сезона. Резидент Comedy Club отказался от участия во втором сезоне проекта из-за непростой ситуации с коронавирусом. Сейчас в приоритете у команды шоу — работа над новыми костюмами и персонажами.Не исключено, что в проекте может появиться Джокер, образ которого нравится продюсеру. Но для этой маски пока не нашелся артист. Имена артистов, которые могут принять участие в третьем сезоне, разумеется, не раскрывают, однако Юлия Сумачева призналась, что давно хотела видеть в "Маске" певца и телеведущего Алексея Чумакова. "Но, видимо, не судьба", — добавила она.Финал второго сезона шоу "Маска" состоялся 2 мая. Победителем стал 25-летний музыкант Jony, который выступал в костюме Крокодила.
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шоу "маска", александр ревва, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), филипп киркоров, шоу-бизнес
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла
некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов на российском телевидении.
Сообщается, что новые выпуски шоу выйдут только в феврале 2022 года, однако зрители уже сейчас гадают, кто окажется в жюри и, конечно же, в красочных костюмах. В завершившемся недавно втором сезоне участников оценивали Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
"Пока сложно сказать по поводу жюри, но мне оно кажется весьма сбалансированным и интересным, — прокомментировала Юлия Сумачева. — Может, кто-то сам не захочет продолжать".
Продюсер не исключает, что в "Маске" снова появится Гарик Мартиросян, который был одним из судей первого сезона. Резидент Comedy Club отказался от участия во втором сезоне проекта из-за непростой ситуации с коронавирусом.
Сейчас в приоритете у команды шоу — работа над новыми костюмами и персонажами.
"Это самое важное и самое долгое: выбор персонажей, создание эскизов, закупка материалов, изготовление. А еще нас ждет новогодняя "Маска", — рассказала Юлия Сумачева.
Не исключено, что в проекте может появиться Джокер, образ которого нравится продюсеру. Но для этой маски пока не нашелся артист.
"С Мариной Кравец мы обсуждали костюм Джокера: мне показалось интересным сделать так, чтобы у него с одной стороны была улыбка, а с другой — грусть. Но в итоге она выбрала Солнце. Поэтому если кто-то захочет стать Джокером в следующем сезоне, эта маска перекочует туда", — поделилась секретом продюсер шоу.
Имена артистов, которые могут принять участие в третьем сезоне, разумеется, не раскрывают, однако Юлия Сумачева призналась, что давно хотела видеть в "Маске" певца и телеведущего Алексея Чумакова. "Но, видимо, не судьба", — добавила она.
Финал второго сезона шоу "Маска" состоялся
2 мая. Победителем стал 25-летний музыкант Jony, который выступал в костюме Крокодила.