Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210514/maska-1732258250.html
Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона
Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона
Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:12
2021-05-14T12:12
шоу "маска"
александр ревва
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
шоубиз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732263951_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_d69c0e19831e8937d066af55571dd25b.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов на российском телевидении. Сообщается, что новые выпуски шоу выйдут только в феврале 2022 года, однако зрители уже сейчас гадают, кто окажется в жюри и, конечно же, в красочных костюмах. В завершившемся недавно втором сезоне участников оценивали Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Продюсер не исключает, что в "Маске" снова появится Гарик Мартиросян, который был одним из судей первого сезона. Резидент Comedy Club отказался от участия во втором сезоне проекта из-за непростой ситуации с коронавирусом. Сейчас в приоритете у команды шоу — работа над новыми костюмами и персонажами.Не исключено, что в проекте может появиться Джокер, образ которого нравится продюсеру. Но для этой маски пока не нашелся артист. Имена артистов, которые могут принять участие в третьем сезоне, разумеется, не раскрывают, однако Юлия Сумачева призналась, что давно хотела видеть в "Маске" певца и телеведущего Алексея Чумакова. "Но, видимо, не судьба", — добавила она.Финал второго сезона шоу "Маска" состоялся 2 мая. Победителем стал 25-летний музыкант Jony, который выступал в костюме Крокодила.
https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732263951_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_77990ce5e6d82a3c5db35a19a54bfcf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу "маска", александр ревва, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), филипп киркоров, шоу-бизнес

Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали предстоящего сезона

12:12 14.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкП/к актеров и создателей фильма "Любовь с ограничениями"
П/к актеров и создателей фильма Любовь с ограничениями - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юлия Сумачева — продюсер шоу "Маска" на НТВ в интервью изданию "СтарХит" раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона одного из самых популярных проектов на российском телевидении.
Сообщается, что новые выпуски шоу выйдут только в феврале 2022 года, однако зрители уже сейчас гадают, кто окажется в жюри и, конечно же, в красочных костюмах. В завершившемся недавно втором сезоне участников оценивали Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
"Пока сложно сказать по поводу жюри, но мне оно кажется весьма сбалансированным и интересным, — прокомментировала Юлия Сумачева. — Может, кто-то сам не захочет продолжать".
Продюсер не исключает, что в "Маске" снова появится Гарик Мартиросян, который был одним из судей первого сезона. Резидент Comedy Club отказался от участия во втором сезоне проекта из-за непростой ситуации с коронавирусом.
Сейчас в приоритете у команды шоу — работа над новыми костюмами и персонажами.

"Это самое важное и самое долгое: выбор персонажей, создание эскизов, закупка материалов, изготовление. А еще нас ждет новогодняя "Маска", — рассказала Юлия Сумачева.

Не исключено, что в проекте может появиться Джокер, образ которого нравится продюсеру. Но для этой маски пока не нашелся артист.

"С Мариной Кравец мы обсуждали костюм Джокера: мне показалось интересным сделать так, чтобы у него с одной стороны была улыбка, а с другой — грусть. Но в итоге она выбрала Солнце. Поэтому если кто-то захочет стать Джокером в следующем сезоне, эта маска перекочует туда", — поделилась секретом продюсер шоу.

Имена артистов, которые могут принять участие в третьем сезоне, разумеется, не раскрывают, однако Юлия Сумачева призналась, что давно хотела видеть в "Маске" певца и телеведущего Алексея Чумакова. "Но, видимо, не судьба", — добавила она.
Финал второго сезона шоу "Маска" состоялся 2 мая. Победителем стал 25-летний музыкант Jony, который выступал в костюме Крокодила.
Кадр из видео в Instagram-аккаунте Юсифа Эйвазова - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 14:33Шоубиз
Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
 
ШоубизШоу "Маска"Александр РевваЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)Филипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния