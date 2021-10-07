https://ria.ru/20211007/baskov-1753392120.html

"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни

"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни - РИА Новости, 07.10.2021

"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни

Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:35

2021-10-07T13:35

2021-10-07T13:35

шоубиз

семья

николай басков

знаменитости

любовь успенская

отношения

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви.Певец предположил, что пример его родителей мог слишком повлиять на него. Мама всю жизнь была замужем за его отцом, дарила ему любовь, уважение и радость, а также всегда прекрасно выглядела.Он заключил, что до сих пор ищет и ждет любви.Недавно артист записал совместную песню с Любовью Успенской "Большая любовь".

https://ria.ru/20210901/kirkorov-1748196956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, николай басков, знаменитости, любовь успенская, отношения