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"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни
"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни - РИА Новости, 07.10.2021
"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни
Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:35
2021-10-07T13:35
шоубиз
семья
николай басков
знаменитости
любовь успенская
отношения
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви.Певец предположил, что пример его родителей мог слишком повлиять на него. Мама всю жизнь была замужем за его отцом, дарила ему любовь, уважение и радость, а также всегда прекрасно выглядела.Он заключил, что до сих пор ищет и ждет любви.Недавно артист записал совместную песню с Любовью Успенской "Большая любовь".
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семья, николай басков, знаменитости, любовь успенская, отношения
13:35 07.10.2021
 
"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни

Николай Басков пожаловался на пустоту в семейной жизни

© Николай БасковНиколай Басков – Забывай
Николай Басков – Забывай
© Николай Басков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви.

"Возможно, если тебе дают в одной сфере, то в другой пустота. У меня были такие бурные отношения в молодости. А сейчас пустота. Может быть, я просто ожидал большего", – сказал Николай.

Певец предположил, что пример его родителей мог слишком повлиять на него. Мама всю жизнь была замужем за его отцом, дарила ему любовь, уважение и радость, а также всегда прекрасно выглядела.

"Сложно вступить в отношения, тем более, когда ты известный, популярный и небедный человек. Я в человеке растворяюсь. Сердце пылает, а потом его берут и… Воспринимают мои чувства не как радость, а как слабость. И начинают подавлять. Подавляют, подавляют. И, естественно, в определенный момент я взбрыкиваю, соскакиваю с этой лошади, подзатыльник ей, скачи дальше сама", – добавил Басков.

Он заключил, что до сих пор ищет и ждет любви.
Недавно артист записал совместную песню с Любовью Успенской "Большая любовь".
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