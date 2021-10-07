"Ищу любовь": Басков пожаловался на отсутствие семейной жизни
Николай Басков пожаловался на пустоту в семейной жизни
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Николай Басков в интервью порталу Wday пожаловался на отсутствие семейной жизни. Он отметил, что много раз был разочарован в любви.
"Возможно, если тебе дают в одной сфере, то в другой пустота. У меня были такие бурные отношения в молодости. А сейчас пустота. Может быть, я просто ожидал большего", – сказал Николай.
Певец предположил, что пример его родителей мог слишком повлиять на него. Мама всю жизнь была замужем за его отцом, дарила ему любовь, уважение и радость, а также всегда прекрасно выглядела.
"Сложно вступить в отношения, тем более, когда ты известный, популярный и небедный человек. Я в человеке растворяюсь. Сердце пылает, а потом его берут и… Воспринимают мои чувства не как радость, а как слабость. И начинают подавлять. Подавляют, подавляют. И, естественно, в определенный момент я взбрыкиваю, соскакиваю с этой лошади, подзатыльник ей, скачи дальше сама", – добавил Басков.
Он заключил, что до сих пор ищет и ждет любви.
Недавно артист записал совместную песню с Любовью Успенской "Большая любовь".