https://ria.ru/20211001/baskov-1752545866.html

Басков и Успенская записали совместную песню "Большая любовь"

Басков и Успенская записали совместную песню "Большая любовь" - РИА Новости, 01.10.2021

Басков и Успенская записали совместную песню "Большая любовь"

Николай Басков и Любовь Успенская записали совместную песню "Большая любовь". Об этом музыканты сообщили в личных микроблогах. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T00:28

2021-10-01T00:28

2021-10-01T00:41

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николай басков

любовь успенская

новости культуры

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Николай Басков и Любовь Успенская записали совместную песню "Большая любовь". Об этом музыканты сообщили в личных микроблогах. "В каждое слово, каждой песни я всегда вкладываю частичку своей души. И эта песня не стала исключением. Я делюсь с вами своей душой, своей музыкой. И надеюсь, что вы сможете оценить это по достоинству", — поделилась переживаниями Успенская. Лирические герои композиции встретились спустя много лет, и их "чувства вновь на чаше весов", между ними "вновь большая любовь". Неожиданная коллаборация понравилась фанатам звезд российской эстрады. "Поздравляю от всей души! Браво! Такая интересная, чувственная песня... Какие слова, какая мелодия!", "С шикарной премьерой, Коленька! Великолепная песня с прекрасными словами, и потрясающее Чувственное исполнение! Спасибо, и браво королевскому дуэту!", — оставили комментарии пользователи на странице Баскова в Instagram. У многих и вовсе не было слово — эмодзи в виде сердец и аплодисментов украсили микроблоги знаменитостей.

https://ria.ru/20210912/kirkorov-1749576558.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай басков, любовь успенская, новости культуры, музыка