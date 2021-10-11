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Шоубиз
https://ria.ru/20211011/morgenshtern-1753963671.html
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе - РИА Новости, 11.10.2021
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе
Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:42
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шоубиз
свадьба
уфа
ксения собчак
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в августе на московской церемонии бракосочетания.Для многих поклонников пары новость о второй свадьбе стала неожиданностью, поскольку Моргенштерн и Дилара не стали афишировать праздник в социальных сетях. Они сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей.Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.
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свадьба, уфа, ксения собчак, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
10:42 11.10.2021
 
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе

Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в августе на московской церемонии бракосочетания.

"Она тусила с нами до часу ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью", – рассказала мама Алишера.

Для многих поклонников пары новость о второй свадьбе стала неожиданностью, поскольку Моргенштерн и Дилара не стали афишировать праздник в социальных сетях. Они сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей.

"Я говорила сыну с детства: "Ты ничего не должен мне, пока сам не захочешь быть должным". P.S. Это же так просто! Все зависит от нашей уважительной любви к ребенку и нашим собственным родителям. Лайфхак, который все знают", – заключила мама рэпера.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:00Шоубиз
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале
 
ШоубизСвадьбаУфаКсения СобчакЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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