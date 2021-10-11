https://ria.ru/20211011/morgenshtern-1753963671.html

Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе

Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе - РИА Новости, 11.10.2021

Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе

Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:42

2021-10-11T10:42

2021-10-11T10:42

шоубиз

свадьба

уфа

ксения собчак

знаменитости

моргенштерн (алишер моргенштерн)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315624_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_89c14b89fbf7d3d6ff796036c349e765.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в августе на московской церемонии бракосочетания.Для многих поклонников пары новость о второй свадьбе стала неожиданностью, поскольку Моргенштерн и Дилара не стали афишировать праздник в социальных сетях. Они сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей.Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.

https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, уфа, ксения собчак, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)