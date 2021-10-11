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Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе - РИА Новости, 11.10.2021
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе
Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:42
2021-10-11T10:42
2021-10-11T10:42
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Моргенштерн устроил в Уфе повторную свадьбу специально для своей бабушки, сообщила в своем Instagram мама Алишера Марина. Бабушка не смогла присутствовать в августе на московской церемонии бракосочетания.Для многих поклонников пары новость о второй свадьбе стала неожиданностью, поскольку Моргенштерн и Дилара не стали афишировать праздник в социальных сетях. Они сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей.Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.
https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html
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свадьба, уфа, ксения собчак, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе
Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки