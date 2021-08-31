https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html

Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна

Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна - РИА Новости, 31.08.2021

Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина запланировали сыграть сегодня свадьбу. Первыми кадрами с мероприятия поделилась в своем Instagram... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:23

2021-08-31T18:23

2021-08-31T18:23

шоубиз

свадьба

рэп

ксения собчак

forbes

знаменитости

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина запланировали сыграть сегодня свадьбу. Первыми кадрами с мероприятия поделилась в своем Instagram ведущая Ксения Собчак.Подготовка к регистрации прошла в традиционном формате – с обрядом выкупа невесты. Рэпер прокричал под окнами дома невесты признание в любви, а также принял участие в конкурсах по пути в квартиру.Дилара встретила жениха в короне и платье с пышным подолом от дизайнера Игоря Гуляева. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.Моргенштерн – один из наиболее популярных у молодежи исполнителей. Он занял второе место в рейтинге самых успешных звезд России по версии журнала Forbes.

https://ria.ru/20210607/morgenshtern-1735940414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, рэп, ксения собчак, forbes, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)