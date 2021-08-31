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Шоубиз
https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html
Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна
Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна - РИА Новости, 31.08.2021
Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна
Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина запланировали сыграть сегодня свадьбу. Первыми кадрами с мероприятия поделилась в своем Instagram... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:23
2021-08-31T18:23
шоубиз
свадьба
рэп
ксения собчак
forbes
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина запланировали сыграть сегодня свадьбу. Первыми кадрами с мероприятия поделилась в своем Instagram ведущая Ксения Собчак.Подготовка к регистрации прошла в традиционном формате – с обрядом выкупа невесты. Рэпер прокричал под окнами дома невесты признание в любви, а также принял участие в конкурсах по пути в квартиру.Дилара встретила жениха в короне и платье с пышным подолом от дизайнера Игоря Гуляева. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.Моргенштерн – один из наиболее популярных у молодежи исполнителей. Он занял второе место в рейтинге самых успешных звезд России по версии журнала Forbes.
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свадьба, рэп, ксения собчак, forbes, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
18:23 31.08.2021
 

Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна

© @xenia_sobchak/InstagramСкриншот сторис Ксении Собчак в Instagram
Скриншот сторис Ксении Собчак в Instagram
© @xenia_sobchak/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина запланировали сыграть сегодня свадьбу. Первыми кадрами с мероприятия поделилась в своем Instagram ведущая Ксения Собчак.

"С молодоженами сегодня не повезло. Но работу не выбирают!" – пошутила Ксения в одной из публикаций.

Подготовка к регистрации прошла в традиционном формате – с обрядом выкупа невесты. Рэпер прокричал под окнами дома невесты признание в любви, а также принял участие в конкурсах по пути в квартиру.
Дилара встретила жениха в короне и платье с пышным подолом от дизайнера Игоря Гуляева. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.
Моргенштерн – один из наиболее популярных у молодежи исполнителей. Он занял второе место в рейтинге самых успешных звезд России по версии журнала Forbes.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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ШоубизСвадьбарэпКсения СобчакForbesЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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