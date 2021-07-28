https://ria.ru/20210728/zvezda-1743224679.html

Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость

Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость - РИА Новости, 28.07.2021

Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь возглавил рейтинг "50 самых успешных звезд России" по версии журнала Forbes. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:41

2021-07-28T10:41

2021-07-28T13:34

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь возглавил рейтинг "50 самых успешных звезд России" по версии журнала Forbes.Согласно данным издания, в прошлом году он заработал 12 миллионов долларов, СМИ упоминали его 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.Сразу за ним следует рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. Отмечается, что в 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", а по упоминаниям в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.На третьей строчке оказалась телеведущая Ольга Бузова, заработав 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.В первую десятку вошли рэпер Тимати, музыкант Сергей Шнуров, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, рэпер Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: сумма годового дохода, количество подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частота упоминаний в соцсетях.

https://rsport.ria.ru/20210719/forbes-1741811288.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/morgenshtern-1741393682.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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