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Шоубиз
https://ria.ru/20210728/zvezda-1743224679.html
Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость
Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость - РИА Новости, 28.07.2021
Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь возглавил рейтинг "50 самых успешных звезд России" по версии журнала Forbes. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:41
2021-07-28T13:34
новости культуры
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
яндекс
артём дзюба
шоу-бизнес
ufc
хабиб нурмагомедов
александр овечкин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь возглавил рейтинг "50 самых успешных звезд России" по версии журнала Forbes.Согласно данным издания, в прошлом году он заработал 12 миллионов долларов, СМИ упоминали его 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.Сразу за ним следует рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. Отмечается, что в 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", а по упоминаниям в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.На третьей строчке оказалась телеведущая Ольга Бузова, заработав 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.В первую десятку вошли рэпер Тимати, музыкант Сергей Шнуров, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, рэпер Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: сумма годового дохода, количество подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частота упоминаний в соцсетях.
https://rsport.ria.ru/20210719/forbes-1741811288.html
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), яндекс, артём дзюба, шоу-бизнес, ufc, хабиб нурмагомедов, александр овечкин, youtube, баста (василий вакуленко), тимати (тимур юнусов), шнур (сергей шнуров), полина гагарина, ксения собчак, ольга бузова, спорт, общество
10:41 28.07.2021 (обновлено: 13:34 28.07.2021)
 
Forbes назвал самую богатую российскую знаменитость

Forbes назвал лидера рейтинга "50 самых успешных звезд России"

© Flickr / funkypancakeПапарацци за работой
Папарацци за работой - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Flickr / funkypancake
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь возглавил рейтинг "50 самых успешных звезд России" по версии журнала Forbes.
Согласно данным издания, в прошлом году он заработал 12 миллионов долларов, СМИ упоминали его 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.
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Сразу за ним следует рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. Отмечается, что в 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", а по упоминаниям в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.
На третьей строчке оказалась телеведущая Ольга Бузова, заработав 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.
В первую десятку вошли рэпер Тимати, музыкант Сергей Шнуров, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, рэпер Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.
Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: сумма годового дохода, количество подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частота упоминаний в соцсетях.
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ШоубизНовости культурыМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЯндексАртём ДзюбаШоу-бизнесUFCХабиб НурмагомедовАлександр ОвечкинYouTubeБаста (Василий Вакуленко)Тимати (Тимур Юнусов)Шнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаКсения СобчакОльга БузоваСпортОбщество
 
 
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