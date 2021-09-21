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"Дело Скрипалей"

"Дело Скрипалей" - РИА Новости, 21.09.2021

"Дело Скрипалей"

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ (также известного как ГУ, или Главное РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:30

2021-09-21T16:30

2021-09-21T16:30

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дело об отравлении скрипалей

юлия скрипаль

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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ (также известного как ГУ, или Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году он был помилован и обменян вместе с двумя осужденными за шпионаж на задержанных в США нелегальных резидентов российской службы внешней разведки. Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании, где стал работать на британские спецслужбы. Жил в собственном доме в Солсбери. У Сергея Скрипаля двойное гражданство – российское и британское, у его дочери Юлии – только российское. Юлия Скрипаль прилетела в Лондон (Великобритания) из Москвы 3 марта 2018 года. На следующей день отца и дочь Скрипалей обнаружили в городском парке в Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция сообщила, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". В результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции. Он посещал дом Скрипалей через несколько часов после того, как были обнаружены отец и дочь. Однако врач, который оказывал им помощь в парке, не пострадал.Расследованием руководит контртеррористическое управление полиции Лондона, однако инцидент не рассматривается как террористический акт. Великобритания заявила, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", в связи с чем Лондон незамедлительно выдвинул бездоказательные обвинения в причастности к инциденту в адрес Москвы. Российская сторона отвергла заявления Британии и призвала к расследованию происшествия. Лондон озвучивал несколько "версий" по поводу формы отравляющего вещества. Так, сначала утверждалось, что токсин распылили через вентиляцию автомобиля, затем – что он оказался на ручке входной двери дома Скрипаля в виде прозрачного геля, позже речь пошла о "жидкости". Утверждалось, что химикат был нанесен на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля российскими агентами "посреди белого дня". Чтобы понять, действительно ли в доме было применено боевое отравляющее вещество, Россия попросила Великобританию предоставить информацию о судьбе домашних животных Сергея Скрипаля – двух котов и двух морских свинок. Но СМИ сообщили, что ветеринары в течение нескольких дней не могли зайти в дом Скрипаля, а когда попали туда, то к этому времени морские свинки погибли от обезвоживания. Обнаруженного кота отвезли в военную химическую лабораторию для исследования, но он был так плох, что его усыпили. Второй кот, по словам соседей, куда-то сбежал из дома. В МИД РФ заявили, что никаких программ разработки и производства химического оружия под названием "Новичок" в СССР и России не существовало. Позже ни Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни британская военная лаборатория в Портон-Дауне не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери. Специалисты ОЗХО определили, что Скрипали отравились токсичным химическим веществом с высокой чистотой. В нем почти полностью отсутствуют примеси.Российский ученый Леонид Ринк который утверждает, что непосредственно участвовал в разработке "Новичка", заявил, что А234 является сложным нервно-паралитическим веществом, состоящим из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Специалисты, имевшие отношение к его разработке, утверждали также, что речь идет о сильнодействующем яде – оружии, применение которого практически не оставляет шансов на выживание.Однако все три жертвы отравления выжили. Пострадавший полицейский был выписан из больницы 22 марта, Юлия Скрипаль – в середине апреля, а Сергей Скрипаль – в середине мая. Врачи больницы в Солсбери сообщили, что отравившихся помогли спасти эксперты из британской военной лаборатории в Портон-Даун, которая специализируется на изучении химического оружия. Сотрудники лаборатории провели испытания и предложили медикам рекомендации по наилучшим методам лечения, что и способствовало неожиданно быстрому восстановлению жертв отравления. В сентябре 2018 года британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ – "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что работают в фитнес-индустрии, побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей. Позже СМИ сообщили о третьем россиянине по имени "Сергей Федотов", связанным, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери. Он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако в последний момент отказался от поездки. 21 сентября 2021 года королевская прокуратура Великобритании сообщила, что в ходе полицейского расследования были обнаружены доказательства того, что "Сергей Федотов" – это псевдоним "Дениса Сергеева", который якобы является сотрудником российской военной разведки. В рамках продолжающего расследования королевская прокуратура Великобритании предъявила ему обвинения по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей. Расследование инцидента в Солсбери засекретили, а многочисленные запросы российского посольства оставляют без ответа. МИД РФ направил в МИД Великобритании десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. В марте 2018 года бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов. По данным российской дипмиссии в Великобритании, Скрипали находятся в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться. В июне 2020 года британские СМИ сообщили, что Скрипали сменили личности и переехали в Новую Зеландию. В декабре 2020 года стало известно, что Юлия Скрипаль впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль. Племянница Сергея Скрипаля Виктория уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, ее номер высветился как санкт-петербургский. Юлия Скрипаль также рассказала, что с отцом они живут раздельно, на территории Великобритании. Сергей Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где жила его мать (женщина скончалась в январе 2021 года), 26 июня 2019 года.Инцидент в британском Солсбери спровоцировал крупный международный скандал. 14 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств также приняли решение о высылке российских дипломатов. Власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Россия "зеркально" ответила тем странам, которые выслали российских дипломатов, были объявлены persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ. Администрация США 8 августа 2018 года объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". В августе 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия. Кроме того, под санкции по "делу Скрипалей" попали российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Минфин США в своем заявлении также называет их офицерами ГРУ, ответственными за совершение покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Демонстрируя солидарность с Великобританией в деле Скрипалей и подменяя этим отсутствие доказательств, Евросоюз 21 января 2019 года ввел ограничения против российских граждан в рамках нового механизма принятия санкций за распространение и применение химоружия, который был одобрен ЕС в октябре 2018 года. Санкции были введены против главы ГРУ, его заместителя и "сотрудников ГРУ" Анатолия Чепиги, он же Руслан Боширов, и Александра Мишкина, он же Александр Петров. Россия в свою очередь приняла зеркальный ответ на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, великобритания, дело об отравлении скрипалей, юлия скрипаль, солсбери, россия