https://ria.ru/20210921/skripali-1751122944.html

Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"

Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 21.09.2021

Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:13

2021-09-21T13:13

2021-09-21T13:54

дело об отравлении скрипалей

в мире

москва

форин-офис

главное разведывательное управление рф

сергей лавров

солсбери

руслан боширов

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с терроризмом.Им стал мужчина, известный под именем "Сергей Федотов".В 2018 году Лондон утверждал, что к инциденту причастны офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако позднее они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами."Дело Скрипалей"В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". Их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес скончалась, а 45-летний Чарли Роули выжил.Лондон считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. Стерджес, по версии британских властей, стала случайной жертвой после того, как Роули подарил ей найденный в парке флакон, который он принял за духи. Москва это категорически отрицает. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Кроме того, ведомство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к пострадавшим россиянам, а также предлагала провести совместное расследование.

https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html

https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html

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дело об отравлении скрипалей, в мире, москва, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, солсбери, руслан боширов, россия