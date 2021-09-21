Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/skripali-1751122944.html
Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 21.09.2021
Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:13
2021-09-21T13:54
дело об отравлении скрипалей
в мире
москва
форин-офис
главное разведывательное управление рф
сергей лавров
солсбери
руслан боширов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155974/90/1559749002_481:270:3072:1727_1920x0_80_0_0_0851f46c3377ea0b63ed06cf564e71b6.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с терроризмом.Им стал мужчина, известный под именем "Сергей Федотов".В 2018 году Лондон утверждал, что к инциденту причастны офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако позднее они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами."Дело Скрипалей"В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". Их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес скончалась, а 45-летний Чарли Роули выжил.Лондон считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. Стерджес, по версии британских властей, стала случайной жертвой после того, как Роули подарил ей найденный в парке флакон, который он принял за духи. Москва это категорически отрицает. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Кроме того, ведомство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к пострадавшим россиянам, а также предлагала провести совместное расследование.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
москва
солсбери
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155974/90/1559749002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb5f3d0dc4b7232898fd88405b4207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело об отравлении скрипалей, в мире, москва, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, солсбери, руслан боширов, россия
13:13 21.09.2021 (обновлено: 13:54 21.09.2021)
 
Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"

Полиция Британии предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении Скрипалей

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отправлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с терроризмом.
Им стал мужчина, известный под именем "Сергей Федотов".
В 2018 году Лондон утверждал, что к инциденту причастны офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако позднее они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

"Дело Скрипалей"

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:33
Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей
Четвертого июля 2018 года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". Их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес скончалась, а 45-летний Чарли Роули выжил.
Лондон считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. Стерджес, по версии британских властей, стала случайной жертвой после того, как Роули подарил ей найденный в парке флакон, который он принял за духи. Москва это категорически отрицает.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Кроме того, ведомство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к пострадавшим россиянам, а также предлагала провести совместное расследование.
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Три года делу Скрипаля. Из обвинений против России исчезло "хайли лайкли"
 
Дело об отравлении СкрипалейВ миреМоскваФорин-офисГлавное разведывательное управление РФСергей ЛавровСолсбериРуслан БошировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Лента новостейМолния