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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2021 году

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2021 году - РИА Новости, 13.09.2021

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2021 году

в провинции Мугла на юго-западе Турции столкнулись туристический и школьный автобусы. Автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:13

2021-09-13T12:13

2021-09-13T12:13

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13 сентября в провинции Мугла на юго-западе Турции столкнулись туристический и школьный автобусы. Автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. В автобусе ехали туристы с Украины. По информации агентства DHA, также там могли находиться россияне. В аварии пострадал 41 турист, семь учащихся и водитель школьного автобуса. Все они были госпитализированы.12 сентября на северо-западе Алжира автобус столкнулся с грузовиком. Жертвами стали 18 человек, еще шесть человек пострадали. ДТП произошло в муниципалитете Эль-Бийод в провинции Наама.4 сентября в Египте автобус одной из каирских туркомпаний, следовавший из Шарм-эш-Шейха в сторону Каира, перевернулся на трассе неподалеку от города Суэц. Жертвами аварии стали 12 человек, в том числе дети, еще 34 получили ранения. По данным газеты El-Watan, в автобусе находились жители провинций Каир и Гиза. По информации египетских СМИ, причиной ДТП стала высокая скорость. 2 сентября на севере мексиканского штата Сонора автобус столкнулся со встречной фурой. В аварии погибли 16 человек, еще 22 получили ранения. ДТП произошло на 39-м километре шоссе Сонойта – Сан-Луис Рио-Колорадо. По информации местных СМИ, в аварии участвовали два грузовика – автобус врезался в припаркованный грузовик на обочине, после чего вылетел на встречку и столкнулся с фурой. 31 августа в центральной части Перу автобус, следовавший из города Уануко в столицу страны Лиму, сошел с дороги, врезался в гору и упал в пропасть. Жертвами аварии стали 17 человек. Сообщалось также о многих пострадавших. 28 августа в регионе Апуримак на юге Перу автобус, перевозивший рабочих одной из горнодобывающих компаний, упал в пропасть. Погибли 15 человек, еще трое пострадали.8 августа в районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.3 августа в Мали в 20 километрах от административного центра области города Сегу столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика. В результате аварии погибли 37 человек, несколько человек получили ранения. 19 июля в провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошло столкновение пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем, в результате которого, по меньшей мере, 27 человек погибли, более 30 пострадали.10 июля на северо-востоке Алжира грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина. 18 человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести.4 июля в Мозамбике произошло столкновение автобуса с двумя грузовиками. 31 человек погиб, 11 получили тяжелые травмы. По мнению полиции, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение скорости.14 апреля в египетской провинции Асьют произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. По меньшей мере 20 человек погибли, еще три пострадали. ДТП произошло на дороге Асьют - Красное море. Автобус ехал из Каира в сторону провинции Сохаг. При попытке обогнать грузовик машины столкнулись, произошло возгорание.15 марта в регионе Амхара на севере Эфиопии автобус, следовавший из города Гондэр в Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком. В результате столкновения 30 человек погибли, 11 пострадали.3 февраля на севере Ганы столкнулись два автобуса, двигающихся навстречу друг другу. 17 человек погибли, 44 получили ранения. Авария произошла равно утром на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале около населенного пункта Буйпе.27 января недалеко от города Дшан в Камеруне автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо. После ДТП транспортные средства загорелись. Погибли 53 человека, 29 получили ранения.25 января утром в Бразилии в районе муниципалитета Гуаратуба штата Парана автобус, спускаясь по горной дороге, потерял управление и вылетел с трассы. Всего в автобусе ехали 54 пассажира и два водителя. Авария привела к гибели 19 человек, 33 получили травмы, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. 10 января в северо-восточной части Нигерии, в районе Тирвун штата Баучи произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле – четверо. В результате ДТП погибли 20 человек, еще двое получили ранения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, дтп, авария, турция