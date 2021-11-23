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Число жертв крупной аварии с автобусом в Болгарии увеличилось до 46

Число жертв крупной аварии с автобусом в Болгарии увеличилось до 46 - РИА Новости, 23.11.2021

Число жертв крупной аварии с автобусом в Болгарии увеличилось до 46

Число погибших в крупной аварии с автобусом, который загорелся на автомагистрали в Болгарии, выросло до 46, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T07:53

2021-11-23T07:53

2021-11-23T12:28

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дтп с автобусом в болгарии

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом, который загорелся на автомагистрали в Болгарии, выросло до 46, сообщили в МВД республики.Ранее СМИ писали о 45 жертвах, в том числе о 12 детях. "По предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали "Струма" разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек", — говорится на сайте ведомства.ДТП произошло около 02:00 по местному времени (03:00 мск) возле села Боснек в Перникской области на западе страны. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по сообщениям СМИ — 52 или 53.Агентство БТА передает, что люди ехали из Турции в Северную Македонию, частично это подтверждает турецкий NTV.По информации телеканала NOVA, все погибшие — граждане Северной Македонии. Премьер этой страны Зоран Заев заявил, что в ближайшее время приедет к месту ЧП, также туда прибудут главы МИД и Минздрава Буяр Османи и Венко Филипче.Сейчас там находятся сотрудники болгарской полиции, пожарные и медики. Всех выживших доставили в больницу, их состояние стабильное.Власти Болгарии рассматривают три причины случившегося: уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность. Также, по одной из версий, пожар мог начаться еще до ДТП.

болгария

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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