Число жертв крупной аварии с автобусом в Болгарии увеличилось до 46

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом, который загорелся на автомагистрали в Болгарии, выросло до 46, сообщили в МВД республики.Ранее СМИ писали о 45 жертвах, в том числе о 12 детях. "По предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали "Струма" разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек", — говорится на сайте ведомства.ДТП произошло около 02:00 по местному времени (03:00 мск) возле села Боснек в Перникской области на западе страны. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по сообщениям СМИ — 52 или 53.Агентство БТА передает, что люди ехали из Турции в Северную Македонию, частично это подтверждает турецкий NTV.По информации телеканала NOVA, все погибшие — граждане Северной Македонии. Премьер этой страны Зоран Заев заявил, что в ближайшее время приедет к месту ЧП, также туда прибудут главы МИД и Минздрава Буяр Османи и Венко Филипче.Сейчас там находятся сотрудники болгарской полиции, пожарные и медики. Всех выживших доставили в больницу, их состояние стабильное.Власти Болгарии рассматривают три причины случившегося: уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность. Также, по одной из версий, пожар мог начаться еще до ДТП.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом, который загорелся на автомагистрали в Болгарии, выросло до 46, сообщили в МВД республики.
Ранее СМИ писали о 45 жертвах, в том числе о 12 детях.
"По предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали "Струма" разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек", — говорится на сайте ведомства.
ДТП произошло около 02:00 по местному времени (03:00 мск) возле села Боснек в Перникской области на западе страны. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по сообщениям СМИ — 52 или 53.
Агентство БТА передает, что люди ехали из Турции в Северную Македонию, частично это подтверждает турецкий NTV.
По информации телеканала NOVA, все погибшие — граждане Северной Македонии. Премьер этой страны Зоран Заев заявил, что в ближайшее время приедет к месту ЧП, также туда прибудут главы МИД и Минздрава Буяр Османи и Венко Филипче.
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