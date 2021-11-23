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Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места... РИА Новости, 23.11.2021
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фото
дтп
авария
болгария
дтп с автобусом в болгарии
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Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места трагедии — в подборке Ria.ru.
болгария
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фото, фото, дтп, авария, болгария, дтп с автобусом в болгарии
12:20 23.11.2021 (обновлено: 15:24 23.11.2021)
 

Страшное ДТП с автобусом в Болгарии

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Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места трагедии — в подборке Ria.ru.
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© REUTERS / Stoyan Nenov

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

Судебно-медицинский эксперт на месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
 
ФотоДТПАварияБолгарияДТП с автобусом в Болгарии
 
 
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