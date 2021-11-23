https://ria.ru/20211123/avariya-1760297448.html

Страшное ДТП с автобусом в Болгарии

Страшное ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

Страшное ДТП с автобусом в Болгарии

Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места... РИА Новости, 23.11.2021

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фото

дтп

авария

болгария

дтп с автобусом в болгарии

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Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места трагедии — в подборке Ria.ru.

болгария

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2021

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