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В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек - РИА Новости, 17.10.2021
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T05:10
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию.Как полагает полиция, у автобуса вышли из строя тормоза.Среди пострадавших шестеро детей младше 10 лет.
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в мире, перу
05:10 17.10.2021
 
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек

В Перу восемь человек погибли при столкновении автобус с двумя машинами

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию.
"Восемь человек погибли и более 20 пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями", - указывается в сообщении.
Как полагает полиция, у автобуса вышли из строя тормоза.
Среди пострадавших шестеро детей младше 10 лет.
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