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В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек - РИА Новости, 17.10.2021
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T05:10
2021-10-17T05:10
2021-10-17T05:10
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию.Как полагает полиция, у автобуса вышли из строя тормоза.Среди пострадавших шестеро детей младше 10 лет.
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в мире, перу
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
В Перу восемь человек погибли при столкновении автобус с двумя машинами