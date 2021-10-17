https://ria.ru/20211017/dtp-1754899875.html

В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек

В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек - РИА Новости, 17.10.2021

В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек

Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T05:10

2021-10-17T05:10

2021-10-17T05:10

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом на юге Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на полицию.Как полагает полиция, у автобуса вышли из строя тормоза.Среди пострадавших шестеро детей младше 10 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, перу