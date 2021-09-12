https://ria.ru/20210912/alzhir-1749775658.html

В Алжире в ДТП погибли 18 человек

В Алжире в ДТП погибли 18 человек - РИА Новости, 12.09.2021

В Алжире в ДТП погибли 18 человек

По меньшей мере восемнадцать человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на северо-западе Алжира, сообщил телеканал en-Nahar. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:40

2021-09-12T20:40

2021-09-12T20:40

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алжир (республика)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере восемнадцать человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на северо-западе Алжира, сообщил телеканал en-Nahar.По сообщению телеканала, ДТП произошло в муниципалитете Эль-Бийод в провинции Наама, жертвами стали 18 человек, еще шесть пострадали. Причины аварии пока неизвестны.

https://ria.ru/20210904/turtsiya-1748678106.html

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в мире, алжир (республика)