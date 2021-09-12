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В Алжире в ДТП погибли 18 человек
В Алжире в ДТП погибли 18 человек - РИА Новости, 12.09.2021
В Алжире в ДТП погибли 18 человек
По меньшей мере восемнадцать человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на северо-западе Алжира, сообщил телеканал en-Nahar. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T20:40
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере восемнадцать человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на северо-западе Алжира, сообщил телеканал en-Nahar.По сообщению телеканала, ДТП произошло в муниципалитете Эль-Бийод в провинции Наама, жертвами стали 18 человек, еще шесть пострадали. Причины аварии пока неизвестны.
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в мире, алжир (республика)
20:40 12.09.2021
 
В Алжире в ДТП погибли 18 человек

еn-Nahar: В Алжире столкновение автобуса и грузовика унесло жизни 18 человек

© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Depositphotos / Free2014
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере восемнадцать человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на северо-западе Алжира, сообщил телеканал en-Nahar.
По сообщению телеканала, ДТП произошло в муниципалитете Эль-Бийод в провинции Наама, жертвами стали 18 человек, еще шесть пострадали. Причины аварии пока неизвестны.
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