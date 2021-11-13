https://ria.ru/20211113/dtp-1758936115.html
СМИ сообщили о крупном ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
СМИ сообщили о крупном ДТП с туристическим автобусом в Бразилии - РИА Новости, 13.11.2021
СМИ сообщили о крупном ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
Пять человек погибли и 34 пострадали в результате ДТП с автобусом в бразильском штате Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:12
2021-11-13T18:12
2021-11-13T18:12
в мире
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сан-паулу (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и 34 пострадали в результате ДТП с автобусом в бразильском штате Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.Отмечается, что 34 человека были доставлены в больницу, 12 человек не пострадали.
https://ria.ru/20211107/meksika-1757919216.html
сан-паулу (город)
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в мире, дтп, сан-паулу (город)
СМИ сообщили о крупном ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
Портал G1: пять человек погибли и свыше 30 пострадали в ДТП с автобусом в Бразилии