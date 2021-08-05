https://ria.ru/20210805/ubiystva-1744498916.html

Громкие случаи массовых убийств в России в 2015-2021 годах

Громкие случаи массовых убийств в России в 2015-2021 годах - РИА Новости, 05.08.2021

Громкие случаи массовых убийств в России в 2015-2021 годах

Следственный комитет РФ сообщил, что в селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек – женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они были найдены с... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:56

2021-08-05T13:56

2021-08-05T13:56

происшествия

справки

убийство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

20215 августа Следственный комитет РФ сообщил, что в селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек – женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они были найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель 1985 года рождения. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции. Подозреваемый недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу над матерью с дочкой. 28 февраля в поселке Кудьма под Нижним Новгородом были найдены убитыми четыре человека, в том числе ребенок. По версии следствия, гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, работавший подсобным рабочим в домовладении, в гараже напал с ножом на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Позже он убил их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, Амиров скрылся. В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Он попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Вечером в тот же день Амиров был задержан во Владимирской области, затем арестован. 202029 марта в Якутске в жилом доме были обнаружены тела четырех человек, в том числе двух малолетних детей "с признаками смерти криминального характера". По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, житель Якутска пошел на убийство из-за того, что знакомая угрожала привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст денег на адвоката для ее супруга.Вооружившись ножом, мужчина в состоянии алкогольного опьянения явился к ней домой и убил эту женщину и всех членов семьи, в том числе престарелую мать и двух малолетних детей. После чего обвиняемый вернулся к себе домой и попытался скрыть следы преступления со своей одежды и обуви. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого в массовом убийстве. В ходе задержания мужчина попытался убежать, выпрыгнув в окно. Он нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку. В конце июня расследование дела было завершено и передано в суд. 11 августа приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. 201919 октября в городе Ростов Ярославской области произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице от травм, которые получила, выпрыгивая из окна. Следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог. 20 октября следователи задержали подозреваемого в совершении поджога – мужчину 1982 года рождения, жителя Ярославской области. Александру Комарову было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, в покушении на убийство, совершенном таким же способом, а также в умышленном уничтожении имущества.Комаров первоначально заявлял следствию, что был пьян и подпалил зажигалкой лежащую на лестнице ветошь. Позже его адвокат стал настаивать на версии, что Комаров не виноват в пожаре, потому что успел потушить подожженную им ветошь, а очаг возник в другом месте. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Адвокат требовал оправдания своего подзащитного.1 декабря 2020 года Ярославский областной суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие – члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи. Как сообщили СМИ, перед убийством подросток записал приятелю голосовое сообщение и пожаловался на родных. Он также оставил предсмертную записку, заявив, что решил умереть и забрать близких с собой. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией. Позднее уголовное дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого.201824 мая в селе Булгунняхтах (Хангаласский район, Якутия) 65-летний местный житель, вооруженный охотничьим ружьем "Вепрь-12", пришел в дом своих соседей и дважды выстрелил в 34-летнюю жительницу дома. На звук выстрелов, к дому подбежал 10-летний сын погибшей и их 59-летний сосед, которые стали следующими жертвами стрелка и скончались на месте происшествия. Кроме того, в доме находилась 14-летняя дочь погибшей женщины, которая, услышав выстрелы, спряталась под кроватью в своей комнате, и стрелявший не увидел ее. Когда он вышел из дома, девочка позвонила знакомым и сообщила о случившемся. Также, по данным следствия, после этого мужчина вошел в дом других соседей, где убил 67-летнего мужчину и его 38-летнего сына. После чего он вернулся в свой дом и совершил самоубийство. В ходе расследования было установлено, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на специализированном учете в медицинских учреждениях или правоохранительных органах не состоял. Следователи проверили законность выдачи мужчине лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение оружия, но нарушений не выявили. Кроме того, было установлено, что перед самоубийством мужчина звонил сестре, сообщив о конфликте с соседями и о своем намерении покончить жизнь самоубийством. Расследование уголовного дела было прекращено "в связи со смертью обвиняемого". 201710 июня житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.В сгоревшем доме "кратовского стрелка" следователи нашли человеческие останки в том месте, где была комната его матери. Сообщалось, что Светлана Герцева, мать Зенкова, жила в доме с сыном. Женщина болела и не могла передвигаться самостоятельно. Позднее экспертиза показала, что останки, найденные на пепелище дома "стрелка из Кратово" принадлежали его матери. В ночь на 4 июня произошло массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в садоводческом товариществе "50 лет Октября". В одном из домов были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелка. Как выяснилось, на даче во время застолья разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Сергей Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Сергея Егорова к пожизненному лишению свободы. Верховный суд оставил приговор без изменений. 20168 мая в деревне Челохово Егорьевского района Подмосковья неизвестный расстрелял из охотничьего карабина группу байкеров, погибли пять человек. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Илья Асеев, 1988 года рождения, он дал признательные показания. Как выяснило следствие, мужчина поссорился с мотоциклистами, приехавшими на отдых, заехал домой за охотничьим ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь.Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем. Он решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей. В ноябре 2017 года Мособлсуд приговорил Илью Асеева к пожизненному заключению. Также суд удовлетворил гражданские иски пятерых потерпевших о компенсации каждому из них морального вреда на сумму по три миллиона рублей. Верховный суд отказал в смягчении пожизненного приговора и каком-либо пересмотре для Асеева. 10 мая 2018 года Илья Асеев покончил с собой. 24 апреля в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области были обнаружены тела шести человек – трех мужчин и трех женщин. Один из убитых – бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие – члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области. На месте происшествия нашли также раненую семилетнюю девочку, которую доставили сначала в реанимацию центральной городской больницы Сызрани, а затем перевезли в одну из больниц Самары. Следователи выяснили, что злоумышленники проникли на участок через дыру в заборе и вошли в незапертую дверь. Они наносили удары спавшим в доме битой и черенками от лопат. Кроме того, злоумышленники похитили имущество семьи Гошта на 200 тысяч рублей и пытались угнать автомобиль Renault Duster. Четырех подозреваемых задержали уже через несколько дней. Они сознались в преступлении и указали, где спрятали похищенное. Следствие также установило, что никто из них не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции. В феврале 2017 года Самарский суд признал виновным в разбое, убийстве двух и более лиц и покушении на убийство ребенка Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова. Судья приговорил Ахмадова и Фаталиева к пожизненным срокам, Бабаева к 25 годам лишения свободы, Зохрабова – к 26 годам. Суд также постановил взыскать с осужденных в счет возмещения морального вреда почти 12,2 миллиона рублей. 20154 августа в Следственный комитет РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек – матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям. Сотрудники полиции через окно проникли в квартиру исчезнувшей семьи и нашли расчлененные тела шести детей 2008-2014 годов рождения и их матери. В преступлении сразу заподозрили отца семейства Олега Белова, который вскоре был задержан во Владимирской области, причем, во время спецоперации он оказал сопротивление и был ранен. Позже следствие выяснило, что мужчина также убил собственную мать. 29 июня 2016 года Нижегородский областной суд приговорил многодетного отца Олега Белова, обвиняемого в убийстве семьи, а также угрозе применения насилия к представителю власти, к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Суд также постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера – наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, тещи подсудимого Валентины Зайцевой, о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. В октябре 2016 года Верховный Суд Российской Федерации утвердил пожизненный приговор в отношении Олега Белова. В ночь на 30 мая в частном доме в поселке Косая Гора в Туле были обнаружены тела зарезанных двух женщин и трех детей. По данным прокуратуры, погибли девочки 10 и 11 лет, их пятилетний брат, а также их 29-летняя мать и 49-летняя бабушка. Были госпитализированы семилетний брат погибших детей и 37-летний сожитель одной из женщин. Следствие предъявило обвинение в убийстве пяти человек в Туле гражданину Узбекистана, который проживал на территории России нелегально. 17 ноября 2016 года суд приговорил 30-летнего Сирожиддина Шералиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 17 апреля в городе Кумертау (Башкирия) произошло массовое убийство пяти человек: трех девушек, среди которых были несовершеннолетние, и двух молодых людей. Их обгоревшие тела обнаружили спасатели, приехавшие на тушение возгорания в квартире жилого дома. Криминалисты установили, что молодые люди скончались от ножевых ранений. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей Башкирии, которые дали признательные показания, – Константин Сурков и Сергей Букаев. В мае 2016 года суд признал их виновными в убийстве пяти молодых людей и приговорил их к пожизненному заключению. Как установило следствие, ночью 17 апреля 2015 года в квартире одного из домов города Кумертау в компании молодых людей произошла ссора между Букаевым и 23-летним мужчиной. В ходе ссоры Букаев нанес ножом множество ранений потерпевшему, который от полученных травм скончался. После в кухню на шум зашли 22-летняя девушка и Сурков. Опасаясь, что девушка сообщит о произошедшем в полицию, Букаев убил ее. Затем Сурков нанес множество смертельных ударов 17-летнему спящему подростку и 16-летней хозяйке дома. После Букаев и Сурков изнасиловали 17-летнюю подругу хозяйки, затем Букаев убил девушку. Далее Сурков и Букаев подожгли квартиру и скрылись с места происшествия, забрав с собой мобильные телефоны и ценные вещи потерпевших. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, убийство, россия