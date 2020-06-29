Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи

"Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступлений… убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам, в том числе двум малолетним, с целью скрыть другое преступление… и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа…, за совершение каждого из которых уголовным законом установлена ответственность до пожизненного лишения свободы", - отметила Колесник.

Согласно материалам дела, пьяный мужчина пошел на убийство из-за того, что знакомая угрожала привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст денег на адвоката для ее супруга. Вооружившись ножом, он явился к ней домой и убил эту женщину и всех членов семьи, в том числе престарелую мать и двух малолетних детей. После чего обвиняемый вернулся к себе домой и попытался скрыть следы преступления со своей одежды и обуви. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого в массовом убийстве. В ходе задержания мужчина попытался убежать, выпрыгнув в окно. Он нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку.