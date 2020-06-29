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Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи
Уголовные дела об убийстве четырех членов семьи и посягательстве на жизнь полицейского в Якутске направлены в суд, обвиняемому грозит пожизненное лишение... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:14
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
якутск
происшествия
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якутск
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, якутск, происшествия

Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи

16:14 29.06.2020
2106
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКриминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Уголовные дела об убийстве четырех членов семьи и посягательстве на жизнь полицейского в Якутске направлены в суд, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.
"Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступлений… убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам, в том числе двум малолетним, с целью скрыть другое преступление… и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа…, за совершение каждого из которых уголовным законом установлена ответственность до пожизненного лишения свободы", - отметила Колесник.
​Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве возбуждено следователями в Якутске, где 29 марта в жилом доме по улице 1-я База были обнаружены тела четырех человек, в том числе двух малолетних детей "с признаками смерти криминального характера". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 июня, 15:06
В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи
Согласно материалам дела, пьяный мужчина пошел на убийство из-за того, что знакомая угрожала привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст денег на адвоката для ее супруга. Вооружившись ножом, он явился к ней домой и убил эту женщину и всех членов семьи, в том числе престарелую мать и двух малолетних детей. После чего обвиняемый вернулся к себе домой и попытался скрыть следы преступления со своей одежды и обуви. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого в массовом убийстве. В ходе задержания мужчина попытался убежать, выпрыгнув в окно. Он нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЯкутскПроисшествия
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