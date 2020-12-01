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Вынесен приговор поджигателю дома в Ростове, где погибли восемь человек
Вынесен приговор поджигателю дома в Ростове, где погибли восемь человек
Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова за поджог дома, приведший к гибели пятерых детей и двоих взрослых, и еще одного... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:01
2020-12-01T14:19
пожар в жилом доме в ярославской области
ростов
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова за поджог дома, приведший к гибели пятерых детей и двоих взрослых, и еще одного человека позже в больнице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Козлова.Пожар в многоквартирном доме произошел 19 октября 2019 года. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице от травм, которые получила, выпрыгивая из окна. Следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог. Подозреваемый Александр Комаров первоначально заявлял следствию, что был пьян и подпалил зажигалкой лежащую на лестнице ветошь. Позже его адвокат стал настаивать на версии, что Комаров не виноват в пожаре, потому что успел потушить подожженную им ветошь, а очаг возник в другом месте. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.Адвокат требовал оправдания своего подзащитного.Комарова судили по обвинению в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, в покушении на убийство, совершенном таким же способом, а также в умышленном уничтожении имущества.По данным СУСК РФ по Ярославской области, в ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества.
ростов
ярославская область
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Кадры тушения пожара в многоквартирном доме в Ярославской области
Кадры тушения пожара в многоквартирном доме в Ярославской области
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пожар в жилом доме в ярославской области, ростов, ярославская область, происшествия

Вынесен приговор поджигателю дома в Ростове, где погибли восемь человек

14:01 01.12.2020 (обновлено: 14:19 01.12.2020)
 
© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в FacebookЛюди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в Facebook
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова за поджог дома, приведший к гибели пятерых детей и двоих взрослых, и еще одного человека позже в больнице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
Пожар в многоквартирном доме произошел 19 октября 2019 года. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице от травм, которые получила, выпрыгивая из окна. Следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог. Подозреваемый Александр Комаров первоначально заявлял следствию, что был пьян и подпалил зажигалкой лежащую на лестнице ветошь. Позже его адвокат стал настаивать на версии, что Комаров не виноват в пожаре, потому что успел потушить подожженную им ветошь, а очаг возник в другом месте. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.
"Суд назначил пожизненное заключение в колонии особого режима", - сказала Козлова.
Адвокат требовал оправдания своего подзащитного.
Комарова судили по обвинению в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, в покушении на убийство, совершенном таким же способом, а также в умышленном уничтожении имущества.
По данным СУСК РФ по Ярославской области, в ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества.
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
 
Пожар в жилом доме в Ярославской областиРостовЯрославская областьПроисшествия
 
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