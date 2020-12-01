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Вынесен приговор поджигателю дома в Ростове, где погибли восемь человек

Вынесен приговор поджигателю дома в Ростове, где погибли восемь человек

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова за поджог дома, приведший к гибели пятерых детей и двоих взрослых, и еще одного... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:01

2020-12-01T14:01

2020-12-01T14:19

пожар в жилом доме в ярославской области

ростов

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова за поджог дома, приведший к гибели пятерых детей и двоих взрослых, и еще одного человека позже в больнице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Козлова.Пожар в многоквартирном доме произошел 19 октября 2019 года. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице от травм, которые получила, выпрыгивая из окна. Следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог. Подозреваемый Александр Комаров первоначально заявлял следствию, что был пьян и подпалил зажигалкой лежащую на лестнице ветошь. Позже его адвокат стал настаивать на версии, что Комаров не виноват в пожаре, потому что успел потушить подожженную им ветошь, а очаг возник в другом месте. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.Адвокат требовал оправдания своего подзащитного.Комарова судили по обвинению в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, в покушении на убийство, совершенном таким же способом, а также в умышленном уничтожении имущества.По данным СУСК РФ по Ярославской области, в ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества.

ростов

ярославская область

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Кадры тушения пожара в многоквартирном доме в Ярославской области Кадры тушения пожара в многоквартирном доме в Ярославской области 2020-12-01T14:01 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в ярославской области, ростов, ярославская область, происшествия