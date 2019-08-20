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РИА Новости

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

15:34 20.08.2019
71964
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.
"Семью похоронили сегодня на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Это ближайшее кладбище к селу Патрикеево. Сейчас проходит поминальный обед. Подростка вчера похоронил отец в Карсунском районе по мусульманским обычаям", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
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Убийство семьи под УльяновскомСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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